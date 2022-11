Son hasta el momento 3 casos los vinculados con asesino serial de Tijuana: FGE

Tijuana, B.C.- La investigación sobre un individuo que hasta el momento ha asesinado a 3 mujeres la está realizando la Fiscalía General del Estado (FGE), que lo cataloga como un asesino serial con un modus operandi definido, informó el Iván Carpio, titular de la institución.

“Podemos confirmar que en efecto se detecto comportamiento criminógico de un sujeto que es buscado por esta institución y que hemos tomado las acciones necesarias de investigación para aspirar al esclarecimiento absoluto de casos que tienen que ver con feminicidio”, refirió.

Investigación

Explicó que estos casos están siendo investigados como feminicidios, ya que las víctimas únicamente han sido mujeres en condición de vulnerabilidad y que la estrategia que emplea es engañarlas para mantener una privacidad y así agredirlas.

Es un sujeto sociópata que ataca en este caso a personas en condición de vulnerabilidad, solitarias y que los conduce con engaños a estar en una ocasión en que los invita a una situación que las permita a herirlas en su Integridad bajo el mecanismo de mantener la actividad privada con estas mujeres”, dijo.

Además, comentó que la Fiscalía ha tomado acciones para que este sujeto no lleve a cabo otro asesinato y están enfocados en dar con su paradero, por lo cual se ha establecido comunicación con las corporaciones de seguridad y ya cuentan con una orden de aprehensión en su contra.

Por último, expuso que no puede dar más información para no alterar el curso de las indagatorias, así como también para no alertar al presunto responsable de que se encuentra en la mira de la justicia, sin embargo, aseguró que la Fiscalía no descansará hasta procesarlo.