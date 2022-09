Son falsas 70% de las llamadas al C4 en BC

Tijuana BC.- Una broma al número 911 ocasiona que se pierdan hasta 784 llamadas de emergencia en la cual una persona busque auxilio de las autoridades porque esté en riesgo su vida ante un hombre agresivo o porque esté lesionado tras sufrir un accidente de tránsito.

De acuerdo a las autoridades, los reportes improcedentes al número de emergencia distraen a los operadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en promedio seis minutos.

En Baja California 70% de las llamadas que se reciben a través del número de emergencia 911 resultan ser improcedentes, y algunas de ellas son reportes falsos o casos de broma.

Llamadas recibidas

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), durante el 2021 se recibieron 3 millones 154 mil 217 llamadas de emergencia, de las cuales, 85 mil 294 fueron de broma.

En el caso de este tipo de reportes, solamente de junio a agosto del presente año fueron realizadas 13 mil 603 llamadas de broma en Baja California.

En promedio durante los tres meses antes mencionado hubo poco más de 4 mil llamadas de broma; junio con 4 mil 645, julio con 4 mil 619 y agosto con 4 mil 339.

Julio César Téllez Rodríguez, director del C4, señaló que es “bastante” frecuente recibir llamadas de bromas, pero no son las únicas que forman parte de las catalogadas como improcedentes.

Las mudas

A parte de llamadas de broma, también reciben llamadas incompletas, mudas, llamadas de no emergencia, que preguntan por algún servicio, y llamadas repetidas, que son las realizadas por una persona que reporta un hecho varias veces.

“Las llamadas improcedentes en el Estado, son entre el 65 y 70 por ciento del total de llamadas que se reciben, entre el 30 y 35 por ciento de las llamadas que recibimos son efectivamente emergencias reales”, declaró.

1,191,352 llamadas al 911 se realizaron en BC durante el primer semestre del año 724,825 Reportes fueron improcedentes 566,527 llamadas, o sea el 44%, fueron procedentes

Esto, afirmó, afecta la atención que se brinda a la población, ya que de cada 10 operadores trabajando en el C4, siete de ellos están recibiendo llamadas que no son emergencias, están distraídos atendiendo otras situaciones.

Siguen protocolo

Por ejemplo, aunque sean llamadas mudas en las que un ciudadano marca y no reporta nada, ellos tienen que seguir un protocolo porque no saben si se trata de una persona que no puede hablar.

Cuando llegan a reportar que en algún edificio público, como una escuela o universidad hay una bomba, aunque pueda que no sea verdad, tienen que solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad.

“Es altamente probable que esa llamada no sea cierta, sin embargo, tenemos que seguir los protocolos, alertar a todas las corporaciones, tienen que trasladarse Policía Municipal, Policía Estatal, bomberos, Cruz Roja, unidades caninas y todo eso es un traslado, es un desperdicio de recurso de todo tipo”, explicó sobre las consecuencias de estos actos, insistió que le apuestan a la conciencia ciudadana.

Según el C4, durante los últimos cinco años las llamadas de broma han ido a la baja, sin embargo, todavía representan un gran número de reportes que se reciben a través del 911.

Faltan campañas de concientización

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (Ccspe) consideró que hacen falta más campañas sobre el uso correcto del número de emergencia y sanciones fuertes para quienes hagan mal uso del mismo.

El presidente del Ccspe, Roberto Quijano Sosa, dijo que a la autoridad le corresponde brindar el servicio en caso de una emergencia, pero al ciudadano también tiene la responsabilidad de tomar con seriedad los sistemas de emergencia, y no a la ligera o en broma.

“Es muy lamentable que más del 60%, tengo entendido, de las llamadas que recibe el 911 son llamadas de broma o falsas, el mover toda la institución, ya sea bomberos, Cruz Roja, la Policía Municipal, ambulancias, representa un costo importante y se distrae de las llamadas que son verdaderas”, añadió.

Recordó que existen sanciones para aquellas personas que hacen uso indebido de este número de emergencia, sin embargo, creyó que estas deben reforzarse esas sanciones.

Agregó, que a la par de las sanciones, debe existir un sistema de advertencia a la sociedad, de comunicación con la población sobre la importancia de respetar dicho número y eviten el utilizarlo para otros fines.

Respecto a las campañas, Quijano Sosa indicó que estas deben explicar que la entidad cuenta con pocos elementos policíacos, por lo que en caso de una emergencia real deben enfocarse en estos hechos atendiéndolos oportunamente.

'Bromas' cuestan vidas

Edgardo Flores Campbell, presidente de la Comisión de Seguridad de Canacintra Tijuana, consideró que las llamadas de broma pueden costar vidas debido a que se dejan de atender emergencias reales.

Consideró que estos reportes siguen registrándose en la entidad porque no hay consecuencias para aquellos que las realizan, es decir, existe impunidad en la entidad y a nivel nacional.

“Yo creo que se debe de considerar con seriedad el tipificar como delito alguna llamada falsa en ese sentido, sobre todo si hay un factor de intencionalidad.

“Porque si cuantificamos, serían miles de millones de pesos los que se desvían, empezando por ahí quizá se puede considerar la posible comisión de delito de quebranto a la administración pública”, expresó Flores Campbell

De acuerdo con el experto en seguridad este tipo de casos no suceden en Estados Unidos porque hay consecuencias para quienes las realizan.