'Son adicciones principal problema de Tijuana': Montserrat

Tijuana, BC.- Tijuana afronta el reto de disminuir las adicciones porque la drogadicción atrae a otros problemas como el narcomenudeo y las personas en situación de calle, declaró la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.

En el marco de su primer informe de gobierno destacó que la seguridad y enfrentar las adicciones son el principal objetivo del 24 ayuntamiento.

A UN AÑO DE ASUMIR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIJUANA, ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS TRES PRINCIPALES LOGROS DE SU GOBIERNO?

El tema de migración, creo que era un problema que se tenía desde hace muchas administraciones y si bien es cierto no es un problema o cuestión solucionada, si hemos creado una pauta para el manejo de esto.

La reducción de la deuda, disminuimos la deuda de la ciudad 30 millones de pesos, cuando estamos acostumbrados, malamente a que se incrementen las deudas.

Hemos dado doce millones de pesos en apoyos directos a ciudadanos humildes que quisieron emprender un negocio, logramos dos casetas de cruce médico nuevas. En materia del SITT logramos que ya no se multara a las personas que utilizan el carril del SITT y eso a los tijuanenses sabemos los que vivimos, que el tema del tráfico es un dolorazo de cabeza.

Entre otros logros la seguridad pública, falta mucho por hacer pero hemos decomisado 900 armas que si lo ponemos en una perspectiva amplia sirven para todo un regimiento de maleantes.

¿QUÉ ERRORES HA HABIDO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO?

Errores creo que, errores palpables a la sociedad pues realmente creo que hace falta mayor estrategia pero en razón de los tres órdenes de gobierno, una mayor estrategia conjunta en seguridad.

Es cuestión de unificar criterios y mejorar las estrategias que se tienen, por supuesto hemos estado en comunicación, voy a citar un ejemplo en razón de los policías corruptos, el principal problema es la corrupción en las administraciones.

EN SU DISCURSO EXPUSO QUE POR EL HECHO DE SER MUJER HA SIDO JUZGADA DE MANERA DIFERENTE, EN SU CASO PARTICULAR, ¿A QUÉ SE REFERÍA?

En mi caso en particular es diferente la situación de que si tengo o no tengo marido cuando eso no es importante y me lo juzgan mucho si salgo con alguien o no, o por la cuestión de ser mujeres dan por hecho que tengo una mala relación con la gobernadora Marina del Pilar, quien también es mujer.

Generalmente nos catalogan a las mujeres como problemáticas y también en el hecho de si tomo o no tomo, pues eso es una cuestión muy mía y en esas cuestiones que no lo habíamos visto con los hombres, hombres alcaldes cuando sabemos que hay señores alcaldes que se la pasaban en ciertos bares de la ciudad, tampoco lo juzgo pero no se les señala de manera tan directa.

¿QUÉ HA SIDO LO MEJOR DE SER PRESIDENTA MUNICIPAL DE TIJUANA?

Bueno lo mejor es que soy la primera presidenta electa y también podríamos decir la mayor responsabilidad porque si yo hago bien el trabajo van a venir más mujeres a ocupar esta silla pero si yo lo hago mal se cierra la oportunidad para muchas otras mujeres.

Entonces creo que es un privilegio ser la primera mujer electa y quedará en los libros de historia de los tijuanenses y eso para mí es lo mejor y es un gran orgullo.

¿CÓMO FUE EL CAMBIO DE SECRETARIO DE GOBIERNO? ¿CÓMO SE SINTIÓ CON DICHO CAMBIO?

La cuestión con la presidencia municipal o con ser alcaldesa es que tienes que ver los problemas antes de tenerlos, entonces era una cuestión que yo ya venía analizando, se venía analizando con tiempo por eso evitamos la sorpresa y no hubo problemas en los nuevos ajustes.

Mi labor es prevenir todas las problemáticas que pudieran suceder en el entorno de la administración y no hubo problema, hay que entender que las personas a veces hacen otros planes y no estás casado con ninguna silla, son prestadas y el secretario me lo manifestó, terminamos en buenos términos y eso hace que la entrada del nuevo secretario haya sido mejor.

En la transición no hubo problemas, en la salida no hubo problemas y por lo tanto no hubo problemas en la entrada del nuevo secretario, no se fue de un día para otro, hubo pláticas.

ADEMÁS DE ESE CAMBIO, ¿HUBO CAMBIOS DE OTROS FUNCIONARIOS CERCANOS A USTED, O DE ASESORES?

De funcionarios si hubo muchos cambios, sabemos que son más de 8 mil 500 empleados entonces los cambios son normales, no tengo mucha rotación de personal pero si ha habido cambios el más importante fue este.

De ahí en fuera otros empleados que han caído en temas de corrupción, otros que no han atendido las normas, como utilizar los carros donde no deben, entiendo que somos personas y podemos ir a la tienda, ¿por qué no?, esas cuestiones se pueden dar, pero de ahí a estar alcoholizados en un vehículo oficial eso no se puede tolerar.

¿QUÉ TANTAS PERSONAS HAN DETECTADO EN ESTAS ACTIVIDADES?

Bueno pues hemos detectado unas 20 personas que suena poco pero es mucho porque los vehículos son oficiales y yo no utilizo mi vehículo oficial para cuestiones tan personales como para tomar en él.

A RAÍZ DE ESTAS ACTITUDES ¿HA PENSADO EL YA NO BRINDAR DICHAS HERRAMIENTAS?

A veces pensamos y juzgamos a unos muchos por la actitud de unos pocos pero no, lo que estamos haciendo es reforzar el reglamento y que los demás aprendan de estas experiencias.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA CIUDAD?

Las adicciones porque si bien es cierto vivimos una ola importante de delincuencia en todo el país, la realidad de las cosas es que se da con el crimen organizado y la federación, pero si no consumiéramos tanto pues no tendríamos tanto problema.

Tenemos dos centros de rehabilitación que no habían sido utilizados tanto o con tanta difusión como ahora como lo son los centros ‘Cotrrsa’, tenemos dos y en este tiempo que llevo yo al frente tenemos 39 personas graduadas que dejaron los vicios.

Tenemos que hacer más programas de gobierno encaminados a la prevención como el D.A.R.E. y la Policía Juvenil porque yo creo que la prevención es lo más importante y seguir clausurando fiestas clandestinas.

Atender mucho mucho al tejido social, esa problemática va muy conjunta con el tema del canal, de la canalización, donde vemos a muchas personas que sufren de adicciones, pero hay otras tantas que quieren regresar a su lugar de origen.

El tejido social es donde vemos la mayor problemática por eso atendemos el tema de la prevención de adicciones, otro problema que es generalizado es que el Estado, Federación o Municipio dicen ‘A mi no me toca’.

¿QUÉ SE VIENE PARA TIJUANA EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS EN MATERIA DE SEGURIDAD?

Espero que el año que viene ya llegue el armamento, sin embargo si estamos manejando el tema de la unidad ya que con la adhesión de la Guardia Nacional en caso de que se lleguen a dar estos cambios que ya han sido avisados, nosotros tenemos que estar unidos y con una estrategia policial. SERGIO ORTIZ l El 1 de octubre cumplió un año al frente del 24 Ayuntamiento de Tijuana.

¿DE CUÁNTO ES EL DÉFICIT DE ARMAMENTO?

No puedo hablar de la cantidad de pistolas con las que cuentan los policías porque estaría advirtiendo a los delincuentes que tenemos y que no tenemos, pero si es grave la situación.

Pongamos que estamos atacando con resorteras a los delincuentes, abastecimos de vehículos porque también eso es importante, porque mientras los pillos, los malandros se manejan en suburbans del año nuestros policías se manejaban en unidades que en dos cuadras se ponchaban y se descomponían entonces hace falta equiparlos mucho más. Todos los agentes traen su arma pero tenemos un déficit en cuestión de las armas por turno, se rotan y eso es una problemática

OTRO DE LOS PROBLEMAS EN TIJUANA ES LA MOVILIDAD, ¿QUÉ PUEDE HACER EL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES?

Nosotros en un principio pensamos que el tema de semaforización iba a ser mucho más sencillo de lo que en realidad es, porque traemos un proyecto a corto mediano y largo plazo y en el corto plazo estaba la sincronización de semáforos. Sin embargo tenemos semáforos de distintas modernidades y eso hace que no se puedan sincronizar del todo.

También tomando en consideración las obras del plan ‘Respira’ que parece que ya van en marcha el próximo mes.

La próxima semana presentamos el tema del SITT, una propuesta para echar a andar el SITT, no lo pude quitar porque al quitarlo de manera abrupta atenderíamos a una deuda de más de 500 millones de pesos, la analizamos lo suficiente para no caer en un error que nos pudiera costar esa cantidad.

A RAÍZ DE SU INFORME, SE VIO UN ACERCAMIENTO ESPECIAL CON LA GOBERNADORA, ¿SE PUEDE DECIR QUE SE FORTALECIÓ SU RELACIÓN?

Yo estoy aquí para atender a los ciudadanos y escuchaba a ciertos grupos de ciudadanos que decían que teníamos distanciamiento, no lo había y como lo expresé en esa anécdota personal, sí hablamos y me fui un poquito más profundo para que quedara claro que sí hablamos y la cuestión es, si a la ciudadanía le preocupaba que no había acercamiento pues ya lo hice público y vieron que no fue algo planeado y ella tuvo esa disposición porque es otra de las problemáticas que afrontamos por ser mujeres.

Nadie ha visto un encontronazo real como si han protagonizado otros caballeros en otras administraciones y creo que eso si afecta a la sociedad pues mi labor es que la sociedad tenga esa percepción de unidad y creo que lo deje claro, para que ya no sea un motivo de queja o preocupación y así nos vayamos a las cosas serias.

DADO QUE HABÍA EXPRESADO QUE NO RECIBIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO ¿YA SE PLATICÓ EL PROYECTO DEL TREN ELEVADO TIJUANA ROSARITO CON EL ESTADO?

Me dijeron que probablemente este mes vienen los empresarios y algunas personas del Estado a platicarnos el proyecto.

ANTE LA VISITA DE GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA A PALACIO MUNICIPAL, ¿APOYARÁ SU CANDIDATURA?, ¿TIENE ALGÚN FAVORITO PARA LA PRESIDENCIA?

En realidad más que apoyar a alguien lo que yo estoy buscando es la unidad porque no podemos, mi visión es que no podemos atacar los problemas de inseguridad, de los jóvenes de adicciones si no estamos en unidad.

Realmente hasta ahorita no, hasta ahorita nadie ha ganado mi corazón.

EXISTE EL RUMOR DE QUE JAIME BONILLA SE CAMBIARÁ AL PT, ¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

Pudiera ser ya que sus orígenes son del PT, sin embargo cambiarte al PT o al Partido Verde es parte de la alianza de Morena entonces somos vecinos, precisamente vecinos cómodos.

¿SE CAMBIARÍA AL PARTIDO DEL TRABAJO?

No, no tengo por qué, ahorita yo llegué con una ola, con un partido y yo creo que lo más respetuoso que yo puedo hacer es permanecer en el partido que me dio la oportunidad aunque también me la dio la alianza y respeto a mis amigos del PT.

¿CÓMO SE LLEVA CON EL SECTOR EMPRESARIAL?

Hasta este momento excelente, porque creo que se han quitado los mitos que dicen que no nos llevamos con los empresarios.

SU FORMA DE EXPRESARSE, ¿LA HA METIDO EN PROBLEMAS CON OTROS ACTORES POLÍTICOS?

Hablo de frente a los ciudadanos, ya no se les puede engañar y hay que hablarles directamente, yo creo que en otras ciudades hubo homicidios relacionados a la declaración de las facturas y en esta ciudad no los hubo, yo voy a trabajar por mi ciudad y me hago responsable absolutamente de mis palabras.

Siempre habrá grupos que tergiversen porque dije que yo he hecho llamadas en estado inconveniente pero inconveniente puede ser a deshoras de la noche, puede ser en una fiesta y muchísimas maneras y comenté que era una anécdota personal y una anécdota personal puede ser eso,también tomo una cheve, unvinito porque también soyuna persona que tiene unavida alterna a esta silla, realmente no me meto en problemas.

Siempre habrá opinionesen contra y eso es bueno porque nos ayuda al aprendizaje de cómo dirigirme a todos los sectores, sin embargohasta ahora no conozco undiscurso de nadie que deje atodos los grupos contentos obalanceados.

¿SU HIJO COMO SE HA TOMADO EL AÑO?

Muy bien, es travieso comocualquier niño, lleva su vida muy bien, esta acostumbrado a esto porque anteshabía sido diputada, el tiene nueve años y ha crecidocon este tren de vida, yo llevo diez años en la políticasubiendo de nivel y para eles natural.

¿CÓMO LLEVAR LA VIDA COMO MAMÁ Y COMO ALCALDESA?

Es difícil pero cuando mepongo a pensar que hay mujeres que sí batallan, que sevan a la maquiladora a lascinco de la mañana, ir a laguardería y regresar sinninguna ayuda entonces escuando yo veo que la realidad es que mi labor es privilegiada.

¿BUSCARÁ LA REELECCIÓN?

Creo que la reelección se danaturalmente si haces bientu trabajo, entonces yo pienso que si haces bien tu trabajo se dará y si no se da esporque los ciudadanos asílo decidieron pero si me toca pues claro, con muchogusto.

Falta mucho por hacerpero los mejores jueces sonlos ciudadanos, siempre ycuando aporten ideas y opiniones, la crítica siempre esbienvenida sea cual sea ycuando viene acompañadade una propuesta pues mejor. Yo todas mis ideas lassaco de los ciudadanos.