Sommellier tijuanense da positivo a Covid-19 en España

Claudia Horta Meza, reconocida sommellier tijuanense, dio positivo al COVID-19, ella se encuentra en Vigo, España, ciudad donde se quedó varada luego de una viaje de placer por Francia.

En una serie de videos anteriores a la noticia de su diagnóstico, Horta Meza compartió en su cuenta que debió salir el 25 de marzo a México, luego de una serie de cancelaciones de vuelo.

Finalmente este día comparte la noticia, y cuenta cuáles son los síntomas que tiene que presentó y dentro de todo mantiene una actitud positiva.

“Quiero compartir a todos mis amigos la experiencia que he vivido, hice un viaje a Europa por negocio y Placer y acabó siendo lo que menos me imaginaba me topé con un virus mundialmente contagioso que creí que yo no lo cogería ... al estar en lugares de Francia ����donde no hay aglomeraciones , vinícolas donde solo nos atendieron los dueños y gente nativa de la zona ... pero nadie está excento no se donde lo adquirí pero quiero que sepan que a pesar de ello estoy bien he tenido los síntomas menores gracias a Dios y me queda poco para salir de esto Gracias Amigos Familia y todos los que están al 100 x apoyándome siempre . Seguiré el protocolo que me ha mandado la Sanidad Social de España ����Esto es muy serio y contagioso MEXICO ����hay que tomar las precauciones y medidas adecuadas .#conpromiso #moral #civil #humano por mi MEXICO”, escribió.