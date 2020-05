Somete al Covid-19 jefe policiaco; lo reciben con aplausos

Entre aplausos de personal médico y recibido por su esposa fue dado de alta el oficial de la Policía Municipal Juan Manuel Galindo Rojas, quien se encontraba internado en el Hospital General tras resultar positivo por Covid-19.

Galindo Rojas, de 35 años, quien se desempeña como jefe de distrito de La Mesa dentro de la Policía Municipal, ingresó a dicho hospital al presentar síntomas graves de Coronavirus.

El estado de salud del oficial empeoró al punto de que fue intubado y se especuló sobre su fallecimiento entre los elementos de la corporación.

Sin embargo, su estado fue mejorando y ayer fue dado de alta, recibido por el secretario de seguridad, Jorge Alberto Ayón Monsalve, y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.

“Va a salir nuestro compañero, el jefe de distrito de La Mesa, el oficial Galindo Rojas, quien estuvo muy grave, incluso intubado, estuvo días luchando por su vida y hoy (ayer) lo vamos a ver ya librando esta batalla”, detalló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A su salida por el área de Urgencias, postrado en una silla de ruedas, Galindo Rojas aceptó que en un momento durante su tratamiento pasó por su mente la idea de que podría fallecer.

“Miedo no, pero sí un poco de incertidumbre, incertidumbre de no saber si iba a poder librarla pero aquí estamos”, apuntó el policía.

Ayón Monsalve añadió que, al igual que Galindo Rojas, otros elementos de la corporación se han infectado en el cumplimiento de su deber.

“Cuando inició todo este problema no estábamos preparados, no sabíamos de la magnitud de lo que íbamos a pasar, algunos compañeros tuvieron mayor confianza por no saber, por desconocimiento, otros en el cumplimiento del deber se contagiaron”, apuntó.