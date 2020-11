Solicitan ayuda para menor de origen italiano con hidrocefalia

Tijuana, BC.- Menor Italiana de 11 años es diagnosticada con hidrocefalia, su madre pide ayuda pues no cuentan con seguro y afirma que la embajada no la ha ayudado con los trámites que requiere para poder ser atendida.

Daniela, madre de la menor comentó que su hija era como cualquier otra niña de la edad cuando de la nada comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, lo que los puso en alerta pero jamás imaginaron que los médico le diagnosticaron hidrocefalia.

“Mi niña hace 3 semanas se puso malita, decía que le dolía el cuello y uno le echa la culpa a las tareas, la mala postura o a la tableta pero no, no era nada de eso porque mi niña de repente se comenzó apensar del cuello y le dieron convulsiones y después le dio paralisis cerebral infantil”, detalló Daniela Rossi, madre de la menor.

La pequeña y su madre son de nacionalidad italiana, pero han vivido por 7 años en México, su único sustento es su venta de maquillaje y su pareja que labora en una fábrica.

Al ser extranjeras no cuentan con algún tipo de seguro y aunque se ha puesto en contacto con la embajada dice que ellos no le han ayudado.

Foto: Roberto Delgado

“El padre biológico de mi niña que yo busqué y encontré aquí en Tijuana tiene seguro del IMSS y ahorita él está haciendo de todo para meter a la niña en el seguro, no se la aceptan porque la niña es nacida en Italia y tenemos el acta italiana, no apostillada, ellos la requieren traducida pero con un notario específico y no hay, ya buscamos por Internet pero no hay notarios italianos”, afirmó.

“En la desesperación hablé al consulado Italiana y hable con la cónsul y me dijo que ella no puede hacer nada, y yo le dije ¿cómo no? Estamos hablando de la vida, de la muerte de mi hija, tiene 11 años y es nacida en Italia usted es cónsul italiano en México, ustedes nos tienen que proteger, ustedes nos tienen que cuidar, somos su gente”, agregó.

La menor necesita ser operada pues los dolores de cabeza cada vez son más intensos, para esto requieren de la suma de 70 mil pesos y además comprar una valvula de más de 10 mil pesos.

Si desean apoyar pueden comunicarse al número telefónico 664 7189409 o hacer un depósito en el número de tarjeta 4766 8412 2483 2199

“Estamos pagando todo, estamos pidiendo ayuda porque son muchísimos gastos porque los doctores vienen del exterior a la cruz roja, le damos muchas gracias a la gente que nos están ayudando, incluso 10 pesos a nosotros nos ayuda mucho”, finalizó.