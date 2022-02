Solicitan auxilio 123 mujeres al día en el estado

Tijuana BC.- Mientras avanza la pandemia del Covid-19, la violencia familiar continúa en los hogares de Baja California, lo cual perjudica en el desarrollo de los niños, expusieron expertos.

Desde 2018, Baja California encabeza a nivel nacional la incidencia de “Llamadas de Emergencia Relacionadas con Incidentes de Violencia de Pareja”, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En promedio en la entidad cada día 123 mujeres piden ayuda por estar expuestas a un hecho de violencia con su pareja, tomando como referencia las cifras de 2021.

La información de la dependencia federal detalla que durante 2021 se recibieron 44 mil 996 llamadas de emergencia al 9-1-1, cifra superior al 2020 cuando sumaron 44 mil 901.

Sin embargo en 2019 la cifra fue aún mayor al registrarse 50 mil 766, mientras que en 2018 se reportaron 49 mil 935.

En 2017 el primer lugar lo ocupó Chihuahua con 36 mil 924 llamadas, seguido de Baja California con 32 mil 884.

El informe detalla que en México en total se contabilizaron 259 mil 452 llamadas en 2021, de las cuales el 17.34% fueron desde esta entidad el año pasado. La violencia de pareja se presenta en mil 219 mujeres de Baja California por cada 100 mil.

El sicólogo Raúl Alberto Vega Gutiérrez dijo que los casi dos años del coronavirus agravaron la convivencia familiar, especialmente entre los papás que no estaban acostumbrados a estar juntos las 24 horas.

Explicó que este escenario también empeoró cuando a los estudiantes se les suspendió las clases presenciales y tuvieron que quedarse en casa.

Vega Gutiérrez comentó que lo anterior provocó violencia verbal, física y sicológica, cuyas afectaciones recayeron en los niños, quienes también sufrieron inestabilidad emocional e inseguridad.

“Generan un temor. Con esta pandemia muchos de los adultos salían de casa para tomar un respiro, pero esa incertidumbre se presenta en los niños que preguntaban si volverían, si se fue enojado, es ahí en donde empieza la inseguridad”, dijo.

El experto lamentó que cuando existen problemas entre los adultos tomen como rehenes a los hijos, a quienes pretenden poner en contra de alguno de ellos a cambio de amor y atención.

La terapia de pareja no es para arreglar sus problemas es también para poder tener un desapego con acompañamiento profesional, para saber que la relación terminó y que no fue un conflicto entre dos personas en donde no hubo un culpable, simplemente no se pudo seguir con esa relación”