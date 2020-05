Solicitan ampliaciones de plazos al IMSS para pago de cuotas

Con el objetivo de mantener al gremio contable actualizado en cuanto a normatividades, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) llevó a cabo una ponencia virtual acerca de los estímulos o facilidades que otorgan el IMSS y el Infonavit para el pago de cuotas.

Se trata de una serie de charlas informativas que realiza periódicamente el CCPBC, que preside el C.P.C. Francisco Gárate Estrada, en las que se proporcionan datos relevantes y de coyuntura para los socios del organismo.

En esta ocasión las ponentes fueron las contadoras Norma Robles Ulloa y Claudia Hernández Liñán, miembros de la Comisión de Seguridad Social del Colegio, quienes impartieron la conferencia "Decretos y estímulos en materia de IMSS/Infonavit, Impuesto estatal de nómina en BC, derivado de la emergencia sanitaria".

A raíz de la contingencia por el covid-19, explicó Norma Robles, el IMPC solicitó a las autoridades del IMSS y del Infonavit el que se otorguen ampliaciones de plazos para el pago de cuotas y obligaciones que tienen los patrones.

"Algunas empresas no están operando, estando obligados a pagar salarios íntegros a sus trabajadores y al no tener ingresos, no tienen cómo hacer frente a estos costos, ", explicó.

En este sentido, el IMSS no ha otorgado estímulo alguno, dijo, lo único que reconoce son algunas formas de pagos en parcialidades y pagos diferidos así como algunos acuerdos emitidos por el consejo técnico de dicho Instituto, en cuanto a la dispensa de la garantía del interés fiscal en caso de solicitar pago en parcialidades y la no emisión de multas.

"Lo único beneficioso para el patrón es que este trámite sea un poco más ágil, porque todo se hace en línea; primero el patrón debe enviar un correo electrónico al instituto para solicitar el pago en parcialidades para cuotas que se pagan de manera mensual o pagos diferidos para cuotas que se pagan de manera bimestral, el plazo de no puede exceder de 48 mensualidades para el pago en parcialidades y de 12 tratando de pagos diferidos”, apuntó la contadora.

Para celebrar estos convenios de pagos en parcialidades o pagos diferidos, el patrón deberá liquidar el 20% de las cuotas patronales y el 100% de las cuotas obreras.”

"A diferencia del IMSS, el Infonavit sí otorgó prórrogas para el pago de aportaciones y de parcialidades de convenios celebrados con anterioridad. En total, el INFONAVIT implementó 3 medidas de apoyos para los patrones cuyas características se pueden consultar en la página del Instituto y en caso de que se desee optar por alguna de ellas, el patrón podrá solicitarla a través de su PORTAL EMPRESARIAL.”

Por último, mencionó que también se otorgaron algunos estímulos para los trabajadores que se han visto afectados en su relación laboral por esa contingencia y que tienen un crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT y. Las medidas de apoyo van desde absorber el monto de 3 meses de sus amortizaciones hasta bajar su factor de descuento. Estos beneficios también se pueden consultar en la página del Instituto y solicitarlos a través de MI CUENTA INFONAVIT que el trabajador tiene en este portal del Instituto.

Por su parte, el presidente del CCPBC, Francisco Gárate Estrada, comentó que el organismo envió una petición al IMSS para que suspendiera las visitaciones y diligencias a las empresas, así como la ampliación de plazos.