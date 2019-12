Solicita Fiscalía apoyo para localizar a dos hombres

TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Luis Francisco Martínez Cabrera, de 46 años de edad.

Media filiación: ojos café claros, cabello negro corto chino, tez morena, mentol oval, complexión delgada, peso 70 kilos, mide 1.70 metros, boca mediana, labios gruesos, ceja normal, nariz grande, frente amplia, orejas grandes, tiene barba y bigote.

Como seña particular tiene tatuada una letra ‘’O’’, o un nombre en la mano. Vestimenta: pantalón de mezclilla color azul.

Manifiesta la parte reportante que el día 4 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 20:00 horas, el no localizado Luis Francisco Martínez Cabrera iba a cruzar hacia los Estados Unidos para conseguir un trabajo, la parte reportante cree que no haya cruzado y no se han podido comunicar con él, hasta la fecha desconoce su paradero.

José Luis Corrales Urías de 41 años de edad.

También para localizar a José Luis Corrales Urías de 41 años de edad. Media filiación: ojos medianos color miel, cabello lacio, corto y negro, tez morena clara, mentón redondo, pesa 86 kilogramos, mide 1.70 metros, complexión robusta, boca grande, labios gruesos, ceja semipoblada, nariz grande, frente amplia, orejas medianas.

Tatuajes: en el cuello las iniciales ‘’LA’’, en la nuca y en el estómago la leyenda ‘’Vickies Town’’; la imagen de mujeres en las manos, entre otros. Accesorios: maleta con cosas personales.

Manifiesta la parte reportante que la última vez que tuvo noticias del no localizado fue el 18 de octubre del presente año y hasta el momento desconoce su paradero.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía de Unidades Especializadas a los teléfonos en Tijuana 607 73 32 y 683 96 46, ó bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.