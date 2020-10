Sobrevivientes de cáncer de mama participan en pasarela

Tijuana, BC.- Para concientizar sobre el cáncer de mama y festejar la bella tradición mexicana del Día de Muertos, sobrevivientes de cáncer de mama participaron en la pasarela “Catrinas con Actitud”.

Al ser diagnosticada con cáncer de mama Elvira Ruiz sintió que su mundo cambiaba de la noche a la mañana, pero hoy demuestra que con actitud positiva se puede salir adelante.

"Me enteré porque tenía una bolita en mi pecho, el oncólogo me dijo que tenía Cáncer, y decidí hacerme la cirugía que se tenía que hacer de emergencia, me quitaron mi seno izquierdo y de ahí tuve que esperar a que llegaran los resultados para ver qué tipo de Cáncer era si agresivo o no”, compartió.