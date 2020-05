Sobrevivientes de Covid-19 agradecen labor de enfermeras y personal médico

Tijuana.- En Baja California 476 pacientes sobrevivieron al coronavirus, de ellos 227 son de Tijuana, quienes agradecieron a las enfermeras y enfermeros su labor y mandaron felicitar en su día.

Uno de ellos fue Emmanuel Aguayo, de 34 años, quien estuvo internado durante dos semanas en el Hospital General de Tijuana (HGT), después de haber presentado fatiga extrema y calentura.

Relató que su miedo estuvo latente, sobre todo en las noches, al conocer a otros pacientes menores que él que fallecieron por complicaciones respiratorias.

“Sí me dio miedo, principalmente en Urgencias porque había gente que llegaba un poco mejor y aún así no lograron salvarse del Covid-19. Eso me daba incertidumbre, pero yo me mantuve firme para continuar respirando. Hacía un esfuerzo para no dormirme en las noches”, expresó Emmanuel, quien es estudiante de Derecho y comediante.

Durante este proceso se conmovió con la labor del personal médico, especialmente, con el de las enfermeras y enfermeros, por soportar la sobresaturación de trabajo que les provocó la pandemia en el Estado y las quejas de los pacientes.

“Muchísimas felicidades, reitero que esto no es un trabajo, es una vocación. Es una misión, también salvan vidas y eso es algo que se me hace muy noble y difícil pero lo hacen con gusto. Son indispensables, les mando un saludo”, dijo.

Asimismo el sobreviviente recordó cuando el personal de enfermería y médicos se organizaron para prestar sus celulares a los pacientes para que se comunicaran con sus familiares.

Comentó que esas acciones junto con los buenos ánimos que se dieron entre los enfermos representan un buen porcentaje para luchar contra la enfermedad.

Ahora Emmanuel Aguayo en su proceso de recuperación se comprometió a seguir un régimen alimenticio para bajar de peso y estar totalmente saludable, lo cual le ayudará a recuperar su capacidad respiratoria.

Además, realizará campañas de concientización para mantenerse en casa durante la pandemia de coronavirus y ayudar al personal médico.

Por su parte, las autoridades de la Clínica 1 del IMSS realizaron un homenaje a los trabajadores que están en las líneas de batalla contra el Covid-19, en el cual proyectaron imágenes en las fachadas del instituto, en donde se les vio como héroes.

La enfermera Nayeli García dijo que mantiene su vocación para ayudar las personas, sin importar los padecimientos de que presenten.