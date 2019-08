Sindicato de Burócratas de BC piden no involucrarlos en temas políticos

El Sindicato de Burócratas de Baja California pidió no involucrarlos en los temas políticos relacionados con la entrega de los nuevos gobiernos en la entidad.



El secretario de la Sección Tijuana y Estatal del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez consideró que los problemas que han tenido con la falta de pago tienen relación con el ambiente político que se vive en la región.

“Me he percatado ahorita con el tema de lo político con el cambio de gobierno, es que hay una guerra política entre ellos”, declaró.

Señaló que existen ocasiones en las que se puede atrasar un bono, o el aguinaldo, pero ahora los recursos federales no han estado llegando al Estado, razón por la que no habían recibido una catorcena los empleados de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif).



“Si hay una situación de ese tipo, que a nosotros los trabajadores nos mantuvieran aparte de esto y que ellos arreglen sus diferencias, y que nosotros no seamos quienes estemos pagando estas situaciones de guerras políticas”, manifestó.

Recordó que días atrás realizaron una manifestación por la falta de pago de la catorcena de los trabajadores del Dif, situación que calificó como atípica.



“En razón de que no teníamos para dif estatal día ni hora de pago, tuvimos que hacer un movimiento a nivel Estado, en donde cerraron Mexicali, Ensenada y Tijuana donde están las áreas mas grandes”, agregó.



Tres horas después de la manifestación los cerca de 600 empleados recibieron su pago, que eran alrededor de 7 millones de pesos, concluyó Gutiérrez Vázquez.