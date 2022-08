Sin sanción aún para coordinador de IMAC hasta que investigaciones finalicen

Tijuana, BC.- No se impondrán sanciones contra el coordinador perteneciente al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) hasta conocer los resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes, comentó el Encargado de Despacho del organismo.

Jesús Emmanuel Villalba indicó que se esta respetando el debido proceso sobre el caso, ya que no se puede tomar una decisión hasta que no se entregue la resolución del caso, por lo que de momento el funcionario no se verá separado de su cargo.

“Lo que estamos haciendo es proteger a quien acusa y respetar la presunción de inocencia de quien es acusado, estamos esperando que las autoridades indiquen que es lo que procede para tomar una acción”, subrayó.

Acerca del caso, la denuncia se habría presentado el pasado 4 de marzo del presente año al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, donde se detallaba como el funcionario del Museo de Historia habría acosado a la empleada de IMAC en múltiples ocasiones durante el año 2021.

Jesús Emmanuel Villalba, encargado de despacho del IMAC. Foto: Emmanuel Castañeda

Lo acusa empleada de IMAC

La persona implicada fue identificado como Alejandro Loya Fuentes, tras ser señalado con la Sindicatura y la Fiscalía General del Estado (FGE) por su acusadora.

Jesús Emmanuel Villalba comentó que se encuentran en espera para que sean llamados a testificar tomando en cuenta que son dos particulares los que llevan a cabo las declaratorias al respecto.

“La primera acción que tomamos fue proteger a la supuesta víctima, pero sin tomar partidos y ser objetivos en el caso, tenemos autoridades que son las que determinarán las culpabilidad del funcionario”, añadió.