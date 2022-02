Sin precauciones por Covid-19 en la Buenos Aires Sur de Tijuana 

Tijuana, BC.- Los pobladores no se protegen con un cubrebocas en la vía pública y en los mercados sobrerruedas, afirmaron comerciantes y mismos habitantes de la colonia más contagiosa de Tijuana, Buenos Aires Sur.

“No tengo trato con nadie, la gente viene y me compra pero así, de lejitos” aseguró María del Rosario Segura López de 78 años, quien es comerciante en el mercado sobrerruedas de la colonia y vende junto a su hija y más familiares, quienes se encargan del contacto directo con los consumidores.

Recalcó que mucha gente de la colonia camina sin cubrebocas y no toma sus precauciones para prevenir la enfermedad que el virus provoca, pues algunos negocios tampoco ofrecen medidas de protección como gel antibacterial y toma de temperatura.

La colonia con más contagios en Tijuana

La mujer detalló que tras aplicarse sus respectivas dosis de la vacuna AstraZeneca, decidió resguardarse en su hogar el mayor tiempo posible, pues está al tanto de que la colonia es la más contagiosa del municipio, por lo que no piensa exponerse.

“Tuve dos hermanas que se contagiaron, una de ellas sí batalló con la enfermedad pero la otra pudo salir adelante, de todas formas me mantuve sin hablarles y hasta la fecha lo hago porque no me quiero contagiar”, mencionó.