Sin fecha definida para inicio de clases

Los maestros de la Sección 2, 37 del SNTE y los de la CNTE mantendrán su paro laboral de manera indefinida, debido a que las autoridades estatales no han cubierto los adeudos a maestros interinos.

El secretario general de la Sección 2 del SNTE, Mario Aispuro Beltrán, sostuvo que los docentes no seguirán trabajando de manera gratuita para este ciclo escolar debido a que 3 mil docentes interinos esperan su sueldo desde el año pasado.

“Los maestros estarán en las escuelas cumpliendo su horario. Sin los sueldos no hay condiciones. No hay voluntad, no podemos esperar a que llegue el nuevo gobierno a Baja California porque es mucho tiempo y la gente ya está muy agotada”, declaró.

Aispuro Beltrán informó que la nómina que se le adeuda al magisterio de la Sección 2 equivale a 110 millones de pesos.

En ese sentido, contradijo al Gobierno Estatal de Baja California, quien afirmó que a los docentes no se les adeuda nada.

“Eso es falso. Nosotros no somos desvergonzados como para pedir algo que no sea cierto. Está documentado, reclamado, sellado por ellos todo, los casos están ahí”, dijo el secretario general.

Por ello, retó a las autoridades a llamar a los afectados para que se den cuenta de la magnitud de la problemática.

La sección 2 buscará el apoyo del magisterio a nivel federal y del Congreso del Estado de Baja California para que atiendan las quejas de los interinos.

Las protestas

El inicio del ciclo escolar estuvo marcado por protestas de maestros y padres de familia, estos últimos llegaron a bloquear la carretera Maclovio Rojas para exigir el derecho a la educación que merecen sus hijos.

María del Carmen López Márquez, presidenta de la asociación de padres de familia del plantel, declaró que desconoce los motivos del gobernador Francisco Vega de Lamadrid para no pagarles a los docentes.

Advirtió que el cierre de vialidades continuará hasta que los maestros interinos del plantel educativo Héroes de Baja California obtengan sus salarios.

La medida también afectó a los automovilistas, quienes estuvieron varados por más de dos horas en la zona de la manifestación.

Coordinadora, presente

Por su parte, 300 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en las instalaciones del Sistema Educativo Estatal.

“Nos vemos en la tarea de no iniciar el ciclo escolar por la falta de cumplimiento y lo mantendremos hasta que haya una solución tanto del Gobierno Federal como del Estatal en beneficio de nuestros compañeros”, expuso Erick Preciado, director general de la D-I-40 de la CNTE.

Mencionó que seis de sus compañeros interinos de la Primaria Jaime Torres Bodett, ubicada en Infonativ Presidentes, tienen más de un año sin cobrar por las clases que impartieron, por lo que pidió la comprensión de los padres de familia.

Desconocen cuándo se resolverá problema económico

El secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, reconoció que existe el adeudo, para el cual gestiona los recursos en la Secretaría de Planeación y Finanzas, y en el Centro del País.

Asimismo, lamentó que los estudiantes sean los más lastimados entre los conflictos del magisterio y las autoridades. Sin embargo, no mencionó la fecha tentativa del regreso a clases.

Cuestionado sobre cuándo se resolvería el problema, el funcionario estatal dijo que continuarán con las gestiones para obtener los recursos.