Siguen subiendo casos activos de Covid y hospitalización: Secretaría de Salud

Tijuana, BC.- “No estamos bien en relación a la tasa de reproducción efectiva, casos activos y hospitalización, todo está subiendo”, precisó el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, sobre el aumento del número de casos por contagio de Covid-19 en los últimos días.

Dijo que la tasa de reproducción efectiva sigue por arriba del 1% tanto en Tijuana como Mexicali, pues en estas ciudades si alguien se infecta contagiará a dos personas más.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Precisó que los números de contagios relacionados con la pandemia han aumentado no solo en Baja California sino en todo el mundo, y eso significa que no va a pasar lo mismo que a los europeos, por lo que pidió no relajar las medidas.

Pérez Rico informó que se registraron 55 casos nuevos para este sábado, 21 en Mexicali, 23 en Tijuana, 5 en Ensenada y 6 en San Quintín y el Valle de Guadalupe.

Asimismo dio a conocer que en las últimas 24 horas, 21 personas más perdieron la vida, 6 de ellas en Tijuana, 2 en Mexicali, 1 en Ensenada y 12 en San Quintín, mientras hay 32 personas peleando por su vida con un ventilador en los distintos hospitales de la entidad.



Vacunación



El titular de salud, mencionó que se tienen 38 mil 608 vacunas, de las cuales 32 mil se irán para Ensenada la próxima semana, para la aplicación de segundas dosis a los adultos mayores de 60 años.

Asimismo, dio a conocer que hay 5 mil 518 dosis de vacunas de primera vez que se pretenden distribuir en Rosarito y Tijuana, y además esa vacuna también está destinada a personas que no tienen oportunidad de acudir por su condición médica, a un sitio de vacunación y son aproximadamente mil en el Estado.

Para ellos refirió, que se hará una estrategia para visitarlos en su domicilio y la idea es llevarlo de su casa a un punto de vacunación y regresarlo y en caso de que no sea posible el traslado, se utilizará una brigada itinerante.

Dijo que este día se estará vacunando en La Misión, en la escuela primaria rural que lleva el mismo nombre.