Sigue engaños a migrantes con cruzar a Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Sigue el arribo de migrantes en la garita peatonal Tijuana- San Ysidro, quienes engañados intentan cruzar de manera irregular a Estados Unidos para protegerse de la violencia que sufren en sus comunidades.

Una de ellas fue la señora Maribel, de 42 años, quien desde las seis de la mañana se presentó ante los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza para ingresar a la Unión Americana, en donde la esperaría una amiga suya.

Desconcertada, fue apartada de la fila de las personas que cruzan con visa de turista y desde ahí vio frustrada su intención.

Me dijeron que no hay asilo. Las autoridades me dijeron que me retirara del lugar, que me fuera a la migración de México (Instituto Nacional de Migración), pero pensé que hoy yo cruzaría así nomás”, expresó Maribel.

Es originaria de Chiapas, en donde el crimen organizado el 21 de mayo asesinó a sus tíos y antes a uno de sus hermanos. Al verse sola y ser amenazada, vendió sus puercos y gallos para migrar a Tijuana, ciudad que desconoce por completo.

“Allá donde vivo hay personas que dicen que nos vengamos para acá, pero nunca me imaginé que sería difícil. Me dijeron que ‘hay un puente de San Ysidro, llega ahí, ahí le van decir lo que va a hacer, les va a pedir unos documentos’. Así como pude me vine”, platicó angustiada la chiapaneca.

Tráfico de personas

Aunque se le informó que actualmente los procesos de asilo humanitario están detenidos, decidió plantarse en la garita con la esperanza de que alguien le dijera lo contrario.

En ese sentido, la subsecretaria de Asuntos Migratorios en Baja California, Minerva Espinoza Nolasco, admitió que informar a los migrantes es una de las acciones más difíciles, debido a que existen las redes de traficantes de personas, quienes los engañan con cruzar a la Unión Americana.

“No estamos minimizando de ninguna manera esa situación. Obviamente es un tema que tiene que ser atendido desde la Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración, para poder atender y darle seguimiento a esas investigaciones que se abren, que se tienen que abrir y que serían estas dependencias indicadas para poder dar el seguimiento y poder atender, identificar a las personas que están cometiendo estos actos ilícitos”, indicó.

Por otra parte, informó que en el albergue de la Unidad Deportiva Reforma se atienden a 227 personas de Venezuela, Colombia, Honduras, Michoacán y Oaxaca.

Se analiza la posibilidad de extender la atención hasta el 15 de enero para evitar que los migrantes duerman en la calle en esta temporada de frío y lluvias.

Dependerá del acuerdo entre el Ayuntamiento de Tijuana, Gobierno del Estado y otras dependencias para brindar la atención integral.