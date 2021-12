Sigue consulta popular sobre la revocación del mandato de AMLO

Tijuana, 07 de diciembre de 2021.- La asociación cívica Que Siga la Democracia sigue con la difusión de la consulta popular en la que la población decidirá si revocará o no de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Alberto Alonso, coordinador estatal de la agrupación, detalló que en Baja California tiene como meta reunir 87 mil firmas para sumarse a las tres millones del resto del País, según el Instituto Nacional Electoral (INE), quien será el encargado de depurar las boletas.

Dijo que la consulta finalizará antes del 25 de este mes, en cuya boleta se lee ‘¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que se termine su periodo?’.

Las personas tendrán dos opciones para elegir: ‘Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” y 'Que siga en la Presidencia de la República’.

Alonso aseguró que López Obrador respetará el resultado de la consulta, pues es un ejercicio democrático y accesible para la sociedad, ya que se lleva a cabo en plazas concurridas.

Es una oportunidad histórica, no es electoral porque no es un periodo electoral, de preguntarle al pueblo si desea que un funcionario siga en el cargo o no, y eso pasa en otras partes del mundo, incluso hasta por cargos públicos pequeños, como en Estados Unidos”