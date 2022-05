Si interrumpieron sus estudios en UABC podrán retomarlos 

Tijuana BC.- Las personas que interrumpieron sus estudios en UABC, ya sea en facultades o escuelas, podrán retomarlos en esta Máxima Casa de Estudios.

Así lo informa la Convocatoria 2022, misma que estará vigente del 23 de mayo al 27 de junio del presente en la página http://reingreso.uabc.edu.mx/ los resultados se publicarán 30 de junio en este mismo sitio.

Podrá participar aquellas personas que no hayan solicitado su baja definitiva en el programa que estaban inscritas, no hayan excedido el plazo establecido en el Estatuto Escolar para cursar los estudios y no hayan sido sancionadas con la expulsión definitiva, entre otros requisitos.