"Si hubiera sido una copa de vino o algo de más nivel, no hubiera sido tan criticada”: Montserrat Caballero

Con un “¡Salud diputada!” y un brindis, recibió la conductora Adela Micha a la diputada local Montserrat Caballero en su programa La Saga para hablar sobre el incidente protagonizado por la legisladora en el que se le pudo ver bebiendo cerveza durante la transmisión de una sesión del Congreso.

“¿Que onda Montserrat? ¿Ya estás con tu ‘chela’?” le preguntó Micha en tono de broma, a lo que respondió “¿Tan temprano? Vamos aprendiendo”, al inicio de la entrevista, la cual fue solicitada por la diputada a la producción del programa, así lo señaló la conductora.

Con matiz entre anecdótico y de sorna, la legisladora narró el incidente que la llevó a ser tendencia de redes sociales, en donde su conducta fue mayormente criticada.

“Para mi fue absolutamente vergonzoso. Lo bueno es que no se vio el entorno porque era peor”, dijo durante la conversación, "sin embargo son cosas que suceden. Fui muy criticada, estoy siendo muy criticada”.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del estado, explicó que durante la sesión legislativa ella se encontraba bebiendo agua, y que la cerveza la tenía reservada para el final, sin embargo alguien más le acercó la lata, lo que derribó en que supuestamente sin intención tomara de ella.

“El subconsciente me traiciona y hago esto -haciendo el gesto de beber-, y cuando me veo, tengo los ojos medianamente grandes, reacciono. Y mi reacción fue comiquisima, pero para mi no. Fue absolutamente vergonzoso”.

Y añadió: “Me están viendo darle el llegue a la ‘chela’, y no tengo más que aceptarlo. Si hubiera sido una copa de vino o algo de más nivel, me han dicho, yo creo que no hubiera sido tan criticada”.

En la emisión también estuvo el senador por el PRD y ex jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, quien también protagonizó un momento bochornoso en durante una transmisión en vivo, donde fue posible verlo en ropa interior por un momento.