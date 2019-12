‘Shrek de Tijuana’ se une al Cobertón 2019 de FRONTERA

Un ogro muy navideño o un Santa Claus muy verde visitó y recorrió las instalaciones de PERIÓDICO FRONTERA en Tijuana, saludando a los colaboradores de las distintas áreas de la empresa y causando una sonrisa en todos ellos.

Junto a su familia, su esposa y su hija, Hugo García, mejor conocido como el “Shrek de Tijuana”, pasó a esta casa editorial para unirse al Cobertón Navideño 2019, que cada año realizamos para ayudar a las personas que más lo necesitan durante la temporada invernal.

“FRONTERAte invita para que dones y vengas a las instalaciones, a este lugar y que des un poquito de lo que Tijuana se merece, los niños y las familias te lo agradecerán y por supuesto tu amigo el Shrek de Tijuana”, mencionó Hugo caracterizado del personaje verde con traje navideño.

Este año su historia contada a través de FRONTERA cautivó a millones de personas, se hizo viral en las redes sociales y por ello quiso agradecer y compartir con el personal de Grupo Healy.

El emblemático personaje tijuanense aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la población en estas fechas en que debemos tratar de buscar la paz y la armonía.

“Navidad para mí es la oportunidad de enmendar y dar más de lo que nosotros podemos recibir porque cuando damos miramos una cara más contenta, más feliz, hacemos sonreír a las personas, un abrazo a cambio de nada, solamente saber dar y si recibimos pues agradecerlo a Dios, pero en estas fechas es más dar que recibir”, externó el Shrek durante una entrevista.

Y a propósito de su visita, en FRONTERA realizamos una sesión de fotos con el Shrek de Tijuana, en el árbol navideño, con los regalos y su inseparable amigo El Burrito, y además en los estudios que tenemos especialmente para este tipo de trabajos fotográficos.

“Este burrito es de la buena suerte, me ha acompañado a varios viajes, lo han sostenido todo tipo de personas, se ha cargado de muy buenas vibras, incluso como me gusta el boxeo lo han cargado varios campeones y ex campeones mundiales”, compartió Shrek sobre su fiel amigo.

Así como Hugo o el Shrek de Tijuana se unió al Cobertón 2019 de FRONTERA, tú también puedes hacerlo trayendo tus donativos a nuestras instalaciones en la Vía Rápida Poniente, metros más adelante de Recaudación de Rentas del Estado, hasta este viernes 20 de diciembre.

“A las colonias marginadas donde muchas veces no llegan las bendiciones puede llegar el Cobertón, hay que cubrir esas áreas donde los niños están entusiasmados, están esperando un pizquito de amor para recibir precisamente un cobertor”, concluyó Hugo García.