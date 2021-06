Shinpei Takeda asombra con su Fantasía Moral en el Cecut

TIJUANA, BC.- Con una propuesta plástica atractiva y original, el artista Shinpei Takeda asombró al público tijuanense con el contenido de su exposición Fantasía Moral, desplegada en la galería El Cubo del Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura.

Sus piezas, que abarcan por igual obras de caballete y arte-instalación, y que gravitan entre el diminuto tapete, evocador de los pueblos originarios, y la obra monumental, provocan un impacto sorpresivo en quien contempla la oferta creativa, disruptiva y singular de este artista, desplegada en la sala 2 del recinto.

El público experimenta una atmósfera inmersiva, rodeado de una ambivalencia producida no sólo entre las obras monumentales y las de pequeño formato, sino porque algunas piezas plantean la sensación de un desafío entre gravedad y ligereza, pues mientras el peso de sus estructuras metálicas parece precipitarlas al piso, al mismo tiempo una urdimbre de largos hilos transmite la sensación de hacerlas flotar en el espacio, dotando a las figuras de ciertas formas orgánicas que sugieren poseer vida propia, como si anémonas gigantes descendieran de las alturas.

La exposición de Shinpei Takeda causó asombro entre el púbico que acudió a la inauguración.

Ciudadano del mundo

De origen japonés, pero autodefinido “ciudadano del mundo”, Shinpei Takeda aseguró que la obra reunida en Fantasía Moral es el “resultado del aprendizaje de hacer arte según la escuela tijuanense”, y se dijo emocionado de exponer en “esta gran institución” que paulatinamente retoma las actividades presenciales.

De naturaleza retrospectiva, la de Takeda es la tercera muestra de arte que alberga El Cubo, luego de que desde el 22 de mayo pasado se exhibe en la sala 3 “Querubines y Santitos, Diablitos y Calaveras”, colección de arte popular mexicano, mientras que en la sala 1 permanece “Alegorías de las virtudes. Arte sacro de los siglos XVI al XX. Colección Ayala-Muñiz”, con lo que todas las salas de la galería permanecen abiertas al público e incluso el vestíbulo donde se muestra “Mujeres ocultas. The Lampshade Project”, de la artista californiana Jenny Ashley.



“La idea de Fantasía Moral me surgió hace un año”, reveló Takeda, “al pensar en nuestra capacidad de imaginación y la necesidad de ponerla en marcha, más en este último año cuando entendimos que no tenemos el control de mucho de lo que sucede en nuestro entorno y de pronto no podemos hacer muchas cosas”.

Varias de las piezas en exhibición producen al mismo tiempo la sensación de gravedad y ligereza.

Impacto de la violencia

Explicó que el impacto de la violencia ha sido también un detonador en esta propuesta conceptual: “En 2008 escuché balazos contra una familia en un domicilio cercano al mío y pensé que esto planteaba una crisis moral y me cuestioné ¿cómo llegamos a eso? ¿cómo este ciclo sigue arrojando este resultado?”.

“Eso sucedió mientras estaba editando entrevistas con sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, una guerra con mucha gente muriendo de manera sistemática y pensé que eso también pasaba aquí en Tijuana, pues la violencia aumentó en estos últimos años y sigue, lo que me plantea la cuestión de ¿cómo puedo afrontar estos temas por medio del arte?”.

De esa reflexión surge Fantasía Moral, que es, dijo, su respuesta a esta situación; “necesitamos saber qué nos pasa a nosotros con esa violencia, y poder imaginar qué tanta capacidad tenemos de matar a mucha gente, hacer la guerra o proseguir por ese camino” y ponerla de frente a nuestra capacidad de imaginar otros mundos posibles.

“Ojalá que hallen respuestas con esta exposición”, remató Takeda al expresar su reconocimiento por exhibir en la galería del Cecut. “Para mí es un honor estar aquí, estimo mucho lo que piensa el público tijuanense, que es un buen crítico de arte porque ha visto buenas cosas aquí”, dijo al referirse a la presencia de su obra en El Cubo.

Es posible caminar encima de una obra de arte-instalación del artista Shinpei Takeda.

Disciplina

Julio Orozco, artista visual en los campos de la fotografía, instalación y video, aseguró que conoce a Takeda desde hace mucho tiempo y “a lo largo de los años he aprendido mucho de Shinpei en la cuestión de disciplina, ser más objetivo y concretar cosas, y puedo decir que su capacidad para generar ideas e irlas desarrollando con objetivos muy claros es verdaderamente increíble”.

Y el resultado de esa desbordada capacidad de imaginación aparece desplegado en esta Fantasía Moral que puede ser visitada de jueves a domingo. Para conocer horarios de visita, favor de consultar la página www.cecut.gob.mx

Fantasía Moral se encuentra alojada en la sala 2 de El Cubo.

