Será una semana parcialmente nublada

De acuerdo al meteorológico del sitio The Weather, Tijuana gozará de una semana parcialmente nublada, pero no lloverá.

Mañana lunes las temperaturas serán entre los máximas de 28º y mínimas 17º.

El martes estará completamente nublado, pero las temperaturas se mantendrán entre los 27ºC y 17ºC.

El jueves las condiciones serán similares a los días anteriores, solo que el sol se presentará por la tarde.

El viernes hay un 10% de probabilidad de lluvia, y las temperaturas serán entre los 22ºC y 15ºC.

Sábado y domingo estarán parcialmente nublados, aunque no lloverá, las temperaturas no pasarán de los 22º C como máximo y 14º como mínima.