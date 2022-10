'Ser bueno es el mejor negocio': Hijo de Escobar

Tijuana BC.- “Mi padre nos mostró el camino que no hay que recorrer. No vine con la intención de glorificar la actividad criminal de mi papá, como sí lo han hecho las plataformas de streaming a través de sus narconovelas, que es justamente uno de los factores que más mal ha influenciado a la juventud, haciéndoles creer que el camino al éxito se llega a través de la criminalidad”, expresó Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Frente a más de 9 mil estudiantes de preparatoria de Tijuana, Ensenada y Mexicali compartió sus vivencias como sobreviviente de la violencia que provocó su papá y como buscador de la reconciliación con las víctimas directas de la guerra que también emprendió su padre.

Con esto pretende alejar a los jóvenes de las actividades ilícitas que actualmente ponen en jaque a la seguridad y salud del País, principalmente, dijo.

Aspiración a Pablo Escobar

Sebastián Marroquín admitió que varios jóvenes le han expresado su aspiración de convertirse en un Pablo Escobar 2.0, ya que también son hijos de narcotraficantes.

“(Uno de ellos) estaba en la duda de qué iba a hacer con su vida. Esta conferencia le vino a reafirmar que tenía que seguir el buen camino y mensajes como ese nos alientan a todos y a las autoridades también con las labores de prevención que son muy importantes a la hora de combatir la criminalidad, porque estamos evitando que un montón de jóvenes que están por decidir hacia dónde ir no formen parte de esa masa de criminales que ya están”, expuso.

En Baja California es importante que los jóvenes conozcan a personas que se alejaron o renunciaron a ser parte del crimen organizado, expuso, sobre todo si están pasando por una crisis económica en sus familias.

Molesto por 'narcoseries'

Se mostró molesto por las "narcoseries" dedicadas a su padre, pues considera que enaltecen el glamour y la violencia para obtener felicidad y dinero.

Recordó que en una ocasión él y su papá estaban escondidos en una mansión delirando por el hambre a pesar de estar rodeados de millones de dólares en efectivo.

Ahí te preguntas cuál es el sentido de tener esos millones de dólares porque se supone que los tienes para que te quiten el hambre, pero lo que te traen es hambre. Se supone que los tienes para que te quiten la miseria y te traen más miseria. Te quitan la libertad, destruyen la vida de tus seres queridos, tus afectos y tienes todo el dinero para ir a comprar toda la comida, pero no la libertad para ir por ella”

Marroquín se une a las campañas para prevenir la violencia y las adicciones, dispuesto a compartir sus conocimientos para que las niñas, niñas, adolescentes, jóvenes aspiren al esfuerzo, dedicación, estudios para lograr ser exitosos.

¿USTED CONSIDERA QUE LA GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA, MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA ESTÁ ABRIENDO MÁS CAMINOS A LOS JÓVENES?

Los jóvenes están muy vinculados afectivamente, se acercaban muy emocionados al verla. Me parece que ellos tienen que seguir aprovechando esa gran conexión

La droga es una cosa que directamente afectó a mi familia, por ejemplo, un tío materno falleció a los 50 años porque abusó desde pequeño de la sustancia, destruyó su vida, su matrimonio, su empresa, su familia, a todos nos afectó"

¿ALGÚN CONSEJO PARA LA JUVENTUD QUE DESDE SU TRINCHERA ESTÁ TRATANDO DE HACER UN CAMBIO, PERO POR SER JÓVENES NO SE LES TOMA EN CUENTA COMO UN ADULTO?

Ser bueno es el mejor negocio en términos de cuáles son sus planes de vida, cómo quieren subsistir, cómo quieren salir adelante. Si ya desde la base pueden entender que tienen que tomar buenas decisiones, si toman decisiones equivocadas, ya las conocemos, eso los va a llevar a una destrucción. La otra es frente al consumo de drogas, es educarnos bien, no caer en ellas ni en ningún exceso.

La droga es una cosa que directamente afectó a mi familia, por ejemplo, un tío materno falleció a los 50 años porque abusó desde pequeño de la sustancia, destruyó su vida, su matrimonio, su empresa, su familia, a todos nos afectó. Hay que tomar conciencia que valiente es el que no la prueba"

PARTE DE SU CONFERENCIA LA DEDICÓ A PEDIR PERDÓN A LAS MÁS DE 150 FAMILIAS, INCLUIDAS MEXICANAS, VÍCTIMAS DE SU PADRE…

He asumido la responsabilidad moral por los crímenes que mi padre cometió ante tantas personas. La reparación es acercarse a las víctimas para pedirles perdón por lo sucedido, además de acercarles la verdad, además lo que dicen mis libros, mis documentales. No puedes reparar a las víctimas si no les cuentas lo sucedido.

Aparte empezamos un proceso en Colombia que parecía que estábamos locos, algo que parecía que nuestro país no estábamos acostumbrados, todo se resolvía siempre a balazos, con violencia, nunca con diálogo, nunca con conversaciones mutuas, de respeto, consideración ni compasión por el otro y realmente.

El perdón no significa una invitación al olvido, la memoria es importante, hay que preservarla, tenemos que conocer nuestras propias historias, si no caemos en el error de repetirlas. En México me he encontrado con víctimas de mi padre, es increíble. En Costa Rica también me encontré con víctimas de mi padre, en todos lados, hay muchos colombianos que sufrieron la violencia y muchas nacionalidades. Ese viaje por la reconciliación no termina acá, yo seguiré buscando y encontrando víctimas en el camino y justamente generando y abriendo todos estos procesos de reconciliación que son muy positivos, que son muy sanadores.

El perdón lo que genera en nuestras almas y corazones es evitar que se perpetúe el dolor que te ha causado el victimario. Si tú permites que ese dolor continúe dentro de ti, te enfermas de violencia, de odio, de resentimiento, de deseos de venganza y no te ayudas a reconstruir como ser humano, quizá el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente y futuro sí.