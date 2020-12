Sepultan en Tijuana a 'Dulce María, La niña de la hielera'

Tijuana, BC.- El cortejo fúnebre que acompañó a Dulce María, llegó este mediodía a las inmediaciones el panteón número 13 ubicado en la colonia El Niño, donde entre cantos y palabras de aliento le dieron el último adiós.

La madre Liliana, quien fue pieza clave para que esto fuera posible, dijo estar agradecida por las muestras de cariño y después de cantar alabanzas católicas, ofreció unas palabras.

Que esto que estamos viviendo sirva de aliento y de esperanza para muchos niños, que sea en vida y no solo en la muerte. Honremos la memoria de esta pequeña que no merecía un final triste, sino feliz como el que le damos ahora”, dijo.

Foto: Ashley García

Por su parte Jessica García agradeció a los medios de comunicación y a la comunidad en general por sumarse y hacer posible el tan esperado día. También dijo que esto no para, que es de su conocimiento que existen muchos otros cuerpos de niños como Dulce María que están en calidad de abandono y en conjunto con otras asociaciones se pondrá a trabajar para poder sepultarlos también.

“Muchas gracias a todos los que me ayudaron, a los que estuvieron dando lucha conmigo, que aunque nos tuvieron vueltas y vueltas al fin podemos decir que lo logramos. Esto no para, sé qué hay más niños así y no pertenezco a ninguna asociación, pero voy unirme a quienes me ayudaron para juntos lograr ayudar a tantos angelitos”, concluyó.

Desde el pasado 30 de agosto que fue encontrada la pequeña dentro de una hielera abandonada en las inmediaciones de la colonia El Pípila en Tijuana, nadie reclamó el cuerpo, hasta el momento la niña solo tiene “mamis adoptivas”, como dicen llamarse.