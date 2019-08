Señalan traileros lento proceso para renovar licencia

Cientos de traileros de Tijuana, Ensenada y San Quintín temen perder su licencia de conducir y trabajo, debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no se da abasto para realizar los exámenes médicos que se requieren para obtener la renovación del documento, el cual es necesario para manejar en Estados Unidos.

Comentaron que desde el jueves pasado se presentó la problemática y se empeoró más cuando porque se limitaron a quince turnos y los horarios de atención también.

Ayer más de 90 conductores se quejaron de lo engorroso del trámite, el cual dijeron lleva más de una semana, cuando antes se cumplía en un día.

Abraham Aguilar, chofer de tractocamión, dijo que tiene más de siete días esperando iniciar la renovación de su licencia, la cual vence el 25 de este mes, de lo contrario no podrá trabajar.

“Nos van a quitar el trabajo. Vamos a perder mucho, hay que hacer gente. Si no me dan la licencia no voy a poder trabajar”, declaró.

Explicó que el trámite comprende siete pasos: Cardiograma, muestra de orina, examen antidoping, vista y oído; todos son realizados en diferentes días.

Por su parte, el personal de la SCT reconoció el problema, pero se negó a dar su postura.