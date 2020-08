Señalan ciudadanos falta de medidas preventivas en garitas 

Tijuana, BC.-Las garitas son de las zonas más transitadas de la ciudad a pesar de las restricciones de cruces a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por Covid-19.

Las restricciones no han impedido que se generen largas fila en el cruce peatonal y durante un recorrido realizado, peatones externaron su molestia porque no todos siguen las medidas de higiene, como el uso de cubre bocas y guardar la sana distancia.

“No tenemos seguridad, la verdad yo no me siento seguro, ¿pero pues qué hacemos? no nos queda de otra, yo sí me cuido, uso la careta, gel, careta porque el cubre bocas es incómodo con las horas de espera”, relató Iván Yáñez en un sondeo en la garita.

Desde el 21 de marzo los crucen con fines turísticos o recreativos y otras actividades consideradas “no esenciales” están prohibidos de México a Estados Unidos

“Creo que las personas si tenemos conciencia pero se nos olvida de momentos, por estar esperando cruzar tantas horas, se nos va y nos comenzamos a juntar en un solo lugar, nos quitamos el cubre bocas sin prensar, siento eso” comentó Juan García.

Otros ciudadanos comentaron que mientras ellos estén tomando sus medidas no les molesta la aglomeración de personas.

“Uso gel, guantes, careta y cubre bocas, no hay seguridad pero entonces uno tiene que asegurarse, a mi no me afecta que los demás no se cuiden, yo guardo mi distancia y listo, es una opinión muy personal”, explicó Eduardo Carles.