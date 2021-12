Señala el Hospital de salud mental de Tijuana que es un mito la depresión navideña

Tijuana BC.- Con respecto a la idea que durante estas fechas aumenta la depresión, la Dra. Graciela Jiménez Trejo, Médico Psiquiatra del Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C. señaló que no es que aumente como tal la depresión, aumenta la melancolía, los periodos adaptativos, el extrañar porque se asocia mucho lo que es la época navideña con perdidas o con que debemos de estar todos juntos para celebrar en familia.

Sin embargo dijo que si hay estudios en los cuales aumenta la depresión, pero lo que se le conoce como “depresión estacional” y no es que tenga que ver con la estación de invierno, tiene que ver con los países que tienen poca cantidad de luz en estas época, por ejemplo los países al norte de nuestro globo terráqueo donde amanece a las 10 de la mañana y anochece a las 3 de la tarde, entonces la poca exposición a la luz del sol si es un factor a cuadros depresivos, acción que aquí en nuestro país no se da, lo malinterpretamos o lo mal usamos relacionándolo con la época navideña.

Pero si alguien ya no se siente bien, lo primero que debe de hacer es tener a alguien de confianza con quien podamos platicar de nuestras cosas y sentir, si vemos que no tenemos a esa persona o no sabemos qué hacer, siempre hay que ir con un profesional de la salud mental, un Médico Psiquiatra o Psicólogo”

Cuidado de hábitos

Jiménez Trejo índico que es importante establecer nuestros horarios para alimentarnos y para dormir adecuadamente, ya que si se ha visto que la privación de sueño puede condicionar como un factor predisponente para cuadros afectivos, entre ellos la depresión.

“Comer cuando se debe de comer, establecer estos horarios, el realizar alguna activación física, en estas fechas es muy importante no tener que hacer gastos inncesarios, porque luego pensamos que porque es navidad debo comprar regalos a medio mundo y no es así, ya que todo debe de ser de acuerdo a nuestras posibilidades, debemos tener claro que lo importante es demostrar nuestro cariño y que no es solo con un regalo, sino estando presentes, además es durante todo el año y no solo en estas fechas, el reconocer nuestras emociones, el decir “ahorita me siento raro, diferente y acudo con alguien hablarlo, ser abiertos”, si en mi cabeza me está pasando que ya no deseo estar en este mundo acercarse, el tener esa comunicación y no quedarse callados”

La Especialista en salud mental dijo que como familiares debemos acercarnos, preguntar directamente, decirle a la persona que lo vemos diferente y darle esa puerta abierta: “Si te pasa algo, aquí estoy, te voy ayudar, no juzgando, no minimizando, que no usemos la típica frase de “échale ganas, tu puedes, o no te preocupes no pasa nada, olvídalo, tener una escucha activa y reconocer cuando no está en nuestras manos recomendar que acuda a pedir ayuda.

Depresión

El problema es cuando esa tristeza dura más de dos semanas y se acompaña con problemas para dormir, comer, disfrutar las cosas que antes si se disfrutaban, el tener pensamientos como que no queremos estar en este mundo, problemas de disfunción, ya no trabajar igual, y no convivir igual con la familia, aislarse.

Con respecto al servicio de consulta externa, Jiménez Trejo informo que continuo la misma prevalencia en trastornos depresivos, de ansiedad en sus diferentes modalidades y también problemas del sueño a consecuencia del COVID “Si ha habido un aumento, queremos pensar que porque hay más información y las personas acuden a solicitar atención, más o menos un incremento del 20 o 30% en estos trastornos y un 40% en la atención en la consulta externa en el Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C.

“La gente se deprime por diversas causas, el origen es multifactorial puede ver factores genéticos, problemas o cuestiones ambientales, la pérdida de un familiar, de la salud, una mascota, el término de una relación amorosa, problemas económicos, bullying en los niños , enfermedades de la tiroides y diabetes, por ello invitamos a la población atenderse con un profesional para lo cual ponernos a sus ordenes el Hospital de Salud Mental de Tijuana que cuenta con un excelente equipo conformado por Médicos Psiquiatras y Psicólogos”

Para agendar una cita favor de comunicarse al Depto. de Trabajo Social de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:30 hrs. al 973 7282 y al WhatsApp al 663 214 3958.