Seguridad y cultura, prioridades de Brown

Rosarito, B.C.

El combate a la inseguridad y el impulso a la cultura serán los principales temas que la candidata electa a la presidencia municipal de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, impulsará durante su administración bajo la premisa de “un gobierno diferente”.

En entrevista exclusiva con PERIÓDICO FRONTERA, Brown Figueredo reveló que no será una alcaldesa de escritorio ya que trabajará directamente con la gente en la comunidad, para atender las necesidades de la población.

Afirmó que fue la candidata más impugnada e incluso actualmente enfrenta un recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional, y además enfrentó una de las campañas más sucias en su contra, pero su triunfo en las urnas fue arrollador con el apoyo de la gente que busca el cambio de la cuarta transformación, alcanzando cuatro a uno con su más cercana competidora la panista María Ana Medina.

¿Te imaginaste ser la Presidente Municipal de Rosarito?

Honestamente estuvo dentro de mis sueños, muy lejanos, no pensé que fuera a ser tan pronto, pero las cosas se fueron dando de manera natural, se abrió una coyuntura porque era hombre el que iba de candidato en Rosarito, y ahí tomé la decisión apoyada por compañeros, líderes importantes de Morena en el Estado y la comunidad para participar en la elección interna.

¿Qué tan difícil fue llegar a esta posición?

Fue un trabajo arduo porque fue muy corto tiempo, no podíamos hacer una campaña, pero afortunadamente gané en la primera encuesta y en la segunda, además en los tribunales, gané tres de tres y en la Presidencia Municipal, ganamos cuatro de cuatro.

De hecho, fui la candidata más impugnada ya que hace tres días nos impugnó el PAN los resultados de la elección, sigo siendo la candidata de Baja California más impugnada.

¿Tienes experiencia en la función pública?

La experiencia que tengo es en la lucha social, no quiere decir esto que yo desconozca el funcionamiento de la función pública, sí lo conozco y obviamente ahorita estamos estructurando el gobierno, reestructurando, porque haremos movimientos importantes, vamos a ser un gobierno diferente y compactaremos el gobierno para hacerlo austero.

Se entiende que tu experiencia en la función pública es limitada, ¿eso te coloca en alguna desventaja?

No, nadie nacemos caminando, no dudo que haya problemas, hay muchos en la comunidad, sé que es todo un reto, pero también un compromiso y una gran responsabilidad como Presidenta Municipal del lugar en que nací y tanto quiero.

Las campañas fueron muy agresivas hacia tu persona, sobre todo por la presunta cercanía con la actual alcaldesa Mirna Rincón, ¿te suma o te resta?

Todo lo que fue apoyo para nosotros fue suma, y la sumatoria no solo fue de personajes del PAN, también del PRI, PRD y la sociedad civil, porque este es un proyecto incluyente, Morena es abierto y todo aquel que quiera o quiso apoyar nuestro proyecto fue bienvenido.

No podemos rechazar a nadie y la campaña negra fue la más dura en todo el Estado en mi contra, pero con todo y eso salimos adelante y en los porcentajes de los municipios quedamos en segundo lugar, con todo y la guerra sucia, pero yo sé quién soy, qué hago y qué he hecho.

Estoy agradecida con la alcaldesa Mirna Rincón porque ha tenido toda la disponibilidad y la apertura en su gobierno para iniciar los trabajos de transición antes de lo que marca como mínimo la ley, y este lunes iniciamos de manera formal con los trabajos.

¿Invitarías a participar a la Alcaldesa ya sea en un cargo o una asesoría?

Esa decisión no la tomo yo, ella trae sus proyectos personales y yo los respeto, pero no estará conmigo.

El tiempo de tu gobierno será corto. ¿Cuáles son tus prioridades?

La intención principal es que en Rosarito se note el cambio, nosotros estamos en la cuarta transformación en el País y así lo vamos a hacer cumplir en nuestra comunidad, para eso luchamos.

El tema de la inseguridad agobia a los rosaritenses, ¿tienes un plan para combatirla?

Lo vamos a dar a conocer pronto, en eso también estamos trabajando, y buscando a una persona que esté preparada y tenga empatía con la comunidad, no queremos a un secretario de Seguridad Pública de escritorio, lo queremos de acción, que conozca la calle, la gente, y se preocupe por la comunidad, pero no será una sorpresa, porque será una persona que yo sé, dará excelentes resultados.

¿Quiénes te acompañarán en el gabinete de tu gobierno?

La gente que nos acompañó en la campaña va a ser mi prioridad, también hay gente que me ha apoyado en mi trayectoria de participación política y aunque algunos de ellos no me apoyaron de fondo en la campaña, por supuesto que serán considerados.

Luis Esquivel para la Dirección del Instituto Municipal del Deporte (Imder); Enrique Salceda, para el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC); Raúl Paulin, en Bibliotecas y Fabián Yorba, para el Registro Civil, quien es sindicalizado y como él habrá otros ocupando cargos directivos.

¿El PRI es el nuevo Morena?, parte de los funcionarios que ahora te acompañan pertenecieron a las filas del tricolor.

No, no, Morena no es el nuevo PRI, nace a raíz de un movimiento nacional para regenerar nuestro sistema de Gobierno, es el rumor de un nuevo PRI es algo que inventó la derecha para poder desprestigiar o querer desprestigiar nuestro movimiento.

En todos los partidos hay gente buena y valiosa y aquí lo que va a prevalecer en los gobiernos emanados de Morena es el proyecto, las plataformas políticas, lo que queremos cambiar es el sistema de gobernar, es la primera vez en Rosarito que va a haber un gobernante del pueblo y para el pueblo, yo no traigo intereses particulares.

¿Por qué tu gobierno será diferente?

Será un gobierno austero, sin privilegios, sin moches y haremos un gobierno totalmente diferente, ya lo verán.

Yo no voy a ser una Presidenta Municipal de escritorio, siempre he estado con la base social y no me voy a despegar de eso. Soy obradorista.

¿Tu esposo o algún familiar participará en tu gobierno?

Ningún familiar, ninguno, nadie.

¿Qué harás para combatir la corrupción?

Parafraseando a nuestro Presidente, las escaleras se barren de arriba para abajo y yo daré un ejemplo digno a nuestros funcionarios públicos y estaré muy pendiente del funcionamiento del Gobierno, porque eso lo vamos a abatir con el ejemplo.

La máxima crítica a la actual Alcaldesa es que no es de Rosarito y no ha sido apegada a la comunidad, pero soy respetuosa de esas críticas, además yo tengo una muy buena relación con ella.

Considerando que el tiempo es corto, ¿pensarás en la reelección?

Bueno, para eso falta tiempo y ahorita lo que estoy pensando es en el primero de octubre y cómo vamos a empezar a trabajar y la transición va a caminar bien, sin dificultades, pero sí vamos a estar observando.

¿Habrá cacería de brujas?

No nos corresponde, eso será en otras instancias, pero si hay alguna anomalía en el gobierno se va a señalar, no vamos a pasar ninguna.

¿Conoces los principales problemas de la ciudad?

La inseguridad es uno de los más grandes problemas, salud y el bienestar social, ya que hay un gran abandono en la comunidad.

Otro problema grave es la recolección de basura pesada, Rosarito está muy sucio y se tiene que renovar la imagen.

Tenemos un programa que vamos a realizar, será una de las primeras acciones, porque nos lo pidieron mucho, por lo que crearemos talleres denominados “Aprende”.

Para ello trabajamos con una asociación civil para que realice un censo de la gente que quiere aprender y expresarse mediante la música, para ello se ofrecerán talleres, instrumentos, con lo que se pretende restaurar el tejido social para dar seguridad y que la comunidad se conozca.

Así lo dijo

Francisco “kiko” Vega:

Pues ya se va, corrupción, olvido.

Fidel Mogollón:

Compañero de Morena, o era, creo que ya no está.

Mirna Rincón

Presidenta Municipal saliente.

Silvano Abarca

Ahí la dejamos…

Antonio Serret

Compañero.

María Ana Medina

La esposa de Antonio Macías.

Rafael Crosthwaite

Empresario rosaritense.

Andrés Manuel López Obrador

Mi maestro, mi Presidente.

Laura Torres

Es una empresaria rosaritense.

Jaime Bonilla

Mi valedor, mi primer Gobernador.