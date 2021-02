Seguridad será tema prioritario: Karla Ruiz

Tijuana, BC.- En los 7 meses restantes del 23 Ayuntamiento de Tijuana, la alcaldesa, Karla Ruiz Macfarland, buscará dejar un precedente en el tema de seguridad, atacando la inseguridad desde la raíz del problema de manera preventiva.

En entrevista con Frontera, la Primera Edil reconoció que el problema de la seguridad es uno de los que más aquejan a la ciudad, sin embargo, no quiere combatirlo como se ha venido haciendo en el pasado.

“Creo que siempre hemos combatido la inseguridad con más policías, más armas, mas te mato, me matas y creo que ya no va por ahí, creo que los jóvenes tienen otra visión y si le quiero apostar a su lado militar, la disciplina, cero corrupción, pero también a tener mejores áreas verdes, al deporte, a las artes, aportarle a otras cosas que siento que si realmente con una estrategia real enfocado, si podemos cambiar”, declaró.

Será a través del Sistema Municipal de Prevención de la Violencia del Delito en donde concentrarán todos los recursos de las diferentes dependencias de la ciudad para atacar la inseguridad de manera preventiva.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pedro Cruz Camarena, dijo que habrá mano dura para los elementos que comentan actos irregulares, pero también premiarán a los buenos elementos.

Esto para poder realizar cambios en la forma en la que atienden la inseguridad, primero realizando mayor patrullaje en los puntos en donde se cometen más delitos y realizando un programa entre las dependencias para atacar las adicciones.

¿Cuál es su principal reto al frente del gobierno de la ciudad?

KRM: Creo que principal reto ahora es trabajar en reconciliarnos todos, creo que el año que vivimos 2020 y este ha sido un año un poco complicado y me quiero enfocar en ver hacia el futuro, reconciliarnos y trabajar de la mano con las distintas autoridades que habíamos tenido un poquito de rencillas, eso creo que es mi prioridad ahorita.

¿Cómo se sintió después de que el Alcalde regresará al puesto 20 días después de haber solicitado licen

KRM: Es la primera vez que me lo preguntan y nunca quise dar una declaración, y creo que ahorita en contra de todo mi discurso, obviamente si fue un poquito la manera rápida como se dieron las cosas y a lo mejor si te pega más… en el ego, pero la verdad me di cuenta el valor, agradezco tener los amigos que tengo, la familia que tengo. Fue todo muy rápido, fue cuando empezó a pegar mucho el covid en la ciudad, empecé a ver a muchas personas, inclusive con las que yo había trabajando en el ayuntamiento, que quería, que les dio covid y fallecieron como el director de Protección Civil, Rosas Blanco, el director de la Secretaría de Gobierno, Carlos Pedroza, la diputada Carmen Hernández, el esposo de Verónica Corona, que es la directora de Medio Ambiente y era hijo del Consejero

Jurídico, cuando empecé a ver eso lo importante es estar bien al día y tener a la gente que uno quiere, y se me pasó.

Ahora que regresa, existe la duda si el gobernador o el fiscal le dirán qué línea seguir, ¿ellos gobernarán?

KRM: Creo que es mi mayor reto como mujer, porque como mujer dicen, va gobernar el gober, va gobernar tu papá, y creo quiero demostrar con acciones lo que quiero hacer por mi ciudad, y no me quiero poner a pelear, se que es algo que lo van a decir mucho, pero yo lo quiero demostrar con acciones y la verdad creo que debemos de ver lo positivo si tenemos de Gobierno Federal Morena, Gobierno del Estado Morena, Municipio Morena, es para que todo fluya y trabajamos con una misma ideología, y yo vengo a trabajar sobre eso.

¿Trabajará con ellos de manera coordinada?

KRM: Lo que sea bueno para mi ciudad, claro que sí. Si tengo que trabajar con el Gobierno Federal, con quien tenga que trabajar, lo que tenga que hacer para mi ciudad y nuestros ciudadanos estén bien, yo voy a trabajar, si es en beneficio de mi ciudad, claro que sí.

Mi prioridad es el tema de seguridad, por eso traigo a mi secretario, lo más importante para mi es nombrar un secretario de seguridad para empezar a trabajar bien las acciones que quiero; lo primero que hicimos entrando fue tener un desayuno con el coronel para poder trabajar de la mejor manera el tema de seguridad, en coordinación, con el gobernador hemos platicado, pero todavía no tengo la reunión formal.

Ya tiene sectario de seguridad ¿como trabajará con él?

KRM: Estoy muy emocionada en encontrar nuevos liderazgos para nuestra ciudad, yo confió plenamente en él, por eso fue mi propuesta. Comparte conmigo la visión, creo que me va poder ejecutar bien la visión que yo traigo en cuestión de seguridad y quisiera dejarlo a él ejecutar mi visión para combatir la inseguridad en la ciudad.

¿Tendrá mano dura con aquellos policías que cometan irregularidades? Es una de las principales quejas contra la corporación ¿Como premiará a los buenos elementos?

PCC: Tenemos un par de casos de ayer, antier, de algunas conductas irregulares de policías y si tiene que haber mano dura por supuesto, entonces si va haber las sanciones correspondientes.

Ayer tuve una reunión con todos los mandos que son 42 en la secretaría y hubo 2 eventos de confiscación muy importantes, independientemente de los muertos, fueron policías jóvenes que encontraron a unas personas haciendo detonaciones de arma de fuego, los corretearon y los lograron detener, en un hecho de valentía, y se decomisaron armas y otro acto aislado, se estableció un retén y detuvieron ahí a 4 personas con armas largas y cortas, entonces esos 2 hallazgos ayer que estuve con ellos los puse de pie y delante de todos los jefes les hice un reconocimiento de tipo personal; así

como yo critico y voy a ser estricto con la parte que no nos gusta, también hay que saber reconocer e identificar la parte positiva.

¿Que otros cambios habrá en el gabinete? Se habla de varios funcionarios...

KRM: El Cabildo me aprobó al licenciado Carlos Mora en la Secretaría de Gobierno, en la Consejera Jurídica, el doctor Elíseo Muro Ruiz, y la Secretaría Participar, Magdalena Escalante, y en la Tesorería, Olga.

Ahorita es lo que estamos evaluando -movimientos en las delegaciones-, yo sí les quiero dar más fuerzas a las delegaciones y tomar las delegaciones en lo que deben de trabajar porque siempre las han visto como una manera electoral y yo creo que deben de ser como unos pequeños ayuntamientos.

Tenemos delegaciones que atienden a muchísimos ciudadanos y deben de estar fuertes porque no tienen que llegar a palacio para solucionar muchos trámites, es el primer contacto, entonces yo si quiero fortalecer mis delegaciones, si estoy trabajando en una evaluación, y si me quiero enfocar de la mano con ellos.

¿Esto no afectará de alguna manera el trabajo que se realiza en el ayuntamiento?

KRM: Ese es mi reto, creo que la gente que trabajamos en gobierno te aprendes a adaptar, yo lo que quiero encontrar, no tanto enfocarse en los cambios, sino las personas que estén trabajando donde realmente sea su pasión y que puedan servir al 100, eso es lo que quiero encontrar… si lo tengo que hacer rápido, pero lo quiero hacer bien, me estoy dando unas 2 semanas para trabajar ahorita en el ayuntamiento, no tener tanta agenda afuera y estar desde Palacio estudiando todas las estrategias.

Usted se registró como precandidata a la alcaldía ¿de ser la elegida dejará el puesto?

KRM: Ahorita vengo a trabajar 7 meses, vamos a ver que define mi partido, la verdad me registré porque uno aprende de las cosas, entonces con mi experiencia, el alcalde me había dicho que va tomar licencia, entonces si algo me ha dejado el 2020 es a tomar las decisiones día a día, me registré porque

no quería depender, era un objetivo mi de amor a mi ciudad, cuando ya se defina lo que se tenga que definir, ya decidiré lo que tenga que hacer.

¿Cómo es su relación con las demás aspirantes?

KRM: Me llevo bien con todos, debe de ser congruente, creo que ahorita estamos en una época de todo se revela bien rápido, entonces si dices me cae mal o me cae bien, y después haces otra acción y si te estoy diciendo de un discurso que realmente me quiero reconciliar y después me estoy peleando, no estaría siendo congruente con mis ciudadanos.

Usted viene de la dirección de prevención del delito de la fiscalía ¿es posible una estrategia que funcione a corto plazo para disminuir los homicidios dolosos?

PCC: En términos de deseo yo quisiera que hoy no hubiera habido los 2 (homicidios) que hubo en la mañana, así de simple, pero en términos reales, conozco el tema y no hay una estrategia que te de resultados en una semana o 2, en 2 meses, pero estoy totalmente convencido de que no todos los cambios son buenos, pero para mejorar hay que cambiar, si ya probaste muchas veces los mismo y no dio resultados, sacude un poquito, que es la visión que tiene la alcaldesa, tiene poco tiempo.

La Secretaría de Seguridad es multitemática, ahí se encuentran los bomberos que están en condiciones deplorables, de las 14 estaciones, 9 de ellas no aprobarían un certificado de bomberos, se quemó una estación de bomberos irónicamente.

Con base a esto hable con todos los jefes de distrito, con todos los mandos, y la próxima semana vamos a empezar hacer un ajuste, los patrullajes que se hacen en cada delegación, recuerden que la policía es preventiva, entonces es cruzar la parte territorial con los patrullajes, vamos aplicar los mapas de calor que se generan a nivel de inteligencia policial, donde se focalizan los delitos, y las horas y los días que se cometen más de acuerdo a los reportes, entonces vamos hacer que los patrullajes sean mucho más focalizados.

¿Como decirle a la policía a partir de hoy quiero resultados diferentes? Nuestra visión humanista, entonces claro que voy a exigir a los policías, y claro que vamos a sancionar, pero en contraparte vamos a ofrecer un paquete de beneficios para mejorar la calidad de vida del policía, no demagógicos, por ejemplo, si en este momento un policía fallece, en ese momento su familia se queda desamparada, no hay jubilación, entonces ¿Qué está haciendo el gobierno que exige y exige? Entonces va haber un paquete de oferta para aumentar su calidad de vida como primer paso.

De cada 10 homicidios violentos, 7 son con arma de fuego, en la primera reunión oficial que sostuvo la alcaldesa, visitamos al comandante de la Zona Militar, y ahí acordamos con el general acelerar una estrategia de intercambio de armas de fuego por dinero en efectivo, este programa lo maneja la fiscalía y la Sedena, el año pasado no se llevó a cabo por la pandemia, pero lo que estoy proponiendo es que lo que antes se ofrecía, 5 mil pesos por un arma de fuego, ahora que sean 10 mil, esto va hacer que tengamos más acopio de armas.

Y la parte de las drogas, muy pronto empezaré una campaña de prevención de adicciones con los recursos que tiene el municipio, trabajando de manera transversal, todos los entes del municipio que trabaja en prevención y que tienen presupuesto, los vamos a alinear en algo que se va llamar Sistema Municipal de Prevención de la Violencia del Delito.

¿Se tiene algún objetivo en disminución de incidencia delictiva? ¿Algún porcentaje?

PCC: Yo creo que pronto vamos a tener los primeros indicios, porque la gente que me conoce me ha mandado imágenes a mí o a la alcaldesa, aquí está este policía con estos carros parados, en ese momento yo lo agarro con el director y me está informando a la brevedad lo que está ocurriendo y ya detectamos su fue correcto o no fue correcto, ya tenemos confianza de que el ciudadano nos ayude con la denuncia y esa es una gran ventaja que no se tenía antes, no te puedo decir que en una semana, pero pronto haremos un corte y veremos qué resultados tenemos.

KRM: Yo si me quisiera ir, aunque sea 7 meses, dejar un precedente de que si se le puede apostar a irte a la raíz del problema, a mi si me duele que los muchachos caigan en las drogas ¿Qué está pasando con las familias? ¿Por qué esa es la salida? ¿Por qué el gobierno no tiene otras ofertas que los puedan ayudar para no irse? Entonces yo sí quiero dejar un precedente de tener esa firmeza, pero también de que le puedes apostar a irte a solucionar los problemas desde la raíz.