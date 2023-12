Secuestran a migrantes que viajaron de TJ a Matamoros: Rivera Colón 

Tijuana BC.- El director del albergue Ágape A.C., Alberto Rivera Colón, denunció públicamente el presunto secuestro de 18 migrantes que se trasladaron de Tijuana a Matamoros, en donde fueron citados por las autoridades de Estados Unidos para iniciar el proceso del asilo humanitario.

Dijo en la aplicación de CBP One se les indicó que el domingo 3 de diciembre del presente debían presentarse en el puerto fronterizo de Matamoros-EU, por lo que viajaron la noche del martes 26 de noviembre.

Rivera Colón expuso que los 18 migrantes presuntamente secuestrados son de Guerrero, Michoacán y Guatemala; una mujer de este país ya fue liberada a través del consulado de Guatemala.

Los interceptan

La víctima le relató que en el Aeropuerto Internacional de Matamoros fueron interceptados por hombres vestidos con los uniformes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes después de interrogarlos sobre los motivos del viaje y lugar donde pernoctarían los condujeron a una central de autobuses y ahí fueron levantados.

El activista señaló que entre los raptados también hay niños, por lo que urgió a las autoridades migratorias de Baja California y Matamoros su intervención para dar con su paradero.

Asimismo, mostró su preocupación porque varios de sus albergados también fueron citados en Matamoros en los próximos días.

Máxima seguridad

Por ello, agregó el director, viajará con ellos para que llegando al aeropuerto sean escoltados por la Guardia Nacional al albergue del gobierno, en donde a los migrantes se les ofrece máxima seguridad.

“Las autoridades de inteligencia necesitan resguardar y poner mucha seguridad en los aeropuertos, porque si el crimen organizado ha tomado esa plaza y se ha apoderado a los aeropuertos no le conviene a México, se van a perder millones y millones de dólares porque los turistas no van a querer irse a los aeropuertos porque no hay seguridad”, declaró.