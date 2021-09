Sector Salud recibe en una semana 9.4 millones de piezas de medicamentos e insumos

El sector Salud recibió en la última semana nueve millones 415 mil 590 piezas de insumos médicos en mil 532 órdenes de suministro para los diferentes organismos como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros, informó el titular del ramo, Jorge Alcocer Varela.

Durante El Pulso de la Salud, en la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela dijo que hasta este 13 de septiembre fueron entregadas a las instituciones del sector 101.7 millones de piezas de medicamentos e insumos.

Confirmó que se recibieron 138 mil 892 piezas de medicamentos oncológicos que serán distribuidos a los estados de Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, para atender la demanda extra que reportaron estas entidades.

No hay incremento tras 2 semanas de clases

En su intervención, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que a dos semanas del regreso a clases presenciales no se muestra incremento de casos en personas de cinco a 17 años. Menos de 10 por ciento son en este grupo de edad y más de 95 por ciento presentan síntomas leves.

En las 32 entidades federativas se registra tendencia a la baja en el número de casos estimados por COVID-19 y la mayoría son leves. Por seis semanas consecutivas disminuye la hospitalización y la cantidad de personas dadas de alta es mayor que la de quienes ingresan por esta enfermedad.

Del total de pacientes hospitalizados, más de 95 por ciento no se vacunó, por lo que hizo un llamado a las personas adultas a que acudan a aplicarse el biológico para estar protegidas contra enfermedad grave y fallecimiento por COVID-19.

Sobre la vacunación, López-Gatell Ramírez comentó que este 13 de septiembre se aplicaron 668 mil 700 dosis, para un total de 92 millones 749 mil 295 suministradas a 61 millones 175 mil 097 personas desde el inicio del plan de vacunación el 24 de diciembre del 2020, por lo que se prevé que para el 31 de octubre toda la población adulta cuente con al menos una dosis.

Reportó que 68 por ciento de la población mayor de 18 años ha sido inmunizada con al menos un biológico. Del total, 39 millones 850 mil 745 personas, que representan 65 por ciento, tiene esquema completo, y 21 millones 324 mil 352 cuenta con la primera dosis.

Vacunación de niños y adolescentes

En cuanto a la vacunación de niñas, niños y adolescentes, aseguró que desde el principio se consideró a quienes por su condición de salud pueden tener un riesgo semejante de enfermar al de las personas adultas, debido a que padecen cáncer, diabetes, VIH u otra que genere inmunosupresión.

Se estima que casi un millón de infantes están en esa condición, y serán vacunados conforme se avance con la población adulta; se aplicaría la vacuna Pfizer-BioNTech al ser la única que cuenta con autorización para el uso de emergencia en este sector.

Las personas menores de edad, en especial, las menores de 12 años,

Afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy bajo de tener COVID-19 grave y todas sus complicaciones, inclusive la más grave que es perder la vida, y la gran mayoría, como digo, son personas saludables”

Puntualizó.

No han recomendado la vacunación generalizada

El subsecretario López-Gatell Ramírez comentó que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias globales en Europa y Oceanía no han recomendado la vacunación generalizada de niñas, niños y adolescentes que sean saludables.

Sobre la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo, el subsecretario se refirió a la publicación en la revista The Lancet del análisis realizado por un grupo de expertos de la OMS, de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y otras agencias internacionales, en el que concluyen que no se requiere aplicar una dosis de refuerzo, ya que no existe información ni evidencia científica que dé sustento, incluso frente a la circulación de la variante Delta.