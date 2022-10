Secretaría de Salud invita a jornadas de vasectomía gratuitas en BC

MEXICALI, BC.- Para beneficiar a aquellos hombres con paternidad satisfecha que decidan implementar un método anticonceptivo definitivo, la Secretaría de Salud convoca a inscribirse para la Mega Jornada de Vasectomías sin bisturí, en los municipios de Mexicali y Tijuana.



Los eventos serán posibles gracias a la coordinación con personal y apoyo mobiliario del Ayuntamiento de Mexicali a través de Servicios Médicos Municipales, así como la colaboración de Universidad Xochicalco.

Requisitos para realizarse la vasectomía

El subdirector General de Salud, Néstor Saúl Hernández Milán, explicó que la vasectomía es un método de planificación familiar sencillo y efectivo que no requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, no ocasiona molestias posteriores a la operación, no provoca efectos a largo plazo, no afecta el comportamiento sexual del hombre y no tiene ningún riesgo para la salud.

Indicó que, para realizarse la vasectomía, el hombre interesado debe acudir a una valoración preoperatoria, donde el personal médico le explicará en qué consiste el procedimiento y le brindará las indicaciones previas a la cirugía.

El funcionario estatal mencionó que las valoraciones previas a cirugía en la ciudad de Mexicali son de lunes a viernes en elde 8:00 a 14:00 horas, además sábado y domingo en elde 7:00 a 19:00 horas; en donde es necesario presentar la INE.



Asimismo, en Tijuana deberán solicitar su cita de valoración vía WhatsApp al 663 317 54 35. Las jornadas se llevarán a cabo el 4 de noviembre en el Centro de Salud Herrera, el 11 de noviembre en el Centro de Salud Pípila y el 17 y 18 de noviembre en el Centro de Salud Ojo de Agua, todas con previa cita, en el número antes señalado.

Hernández Milán comentó que los beneficios se ven reflejados después de algunas semanas y que la cirugía no interfiere en nada con el deseo o desempeño sexual del paciente, ya que lo único que se verá afectado es la producción de espermatozoides: Los hombres que se realizan esta cirugía continúan eyaculando de forma normal; sin embargo, carecen de espermatozoides, por lo que esta cirugía se convierte en un método anticonceptivo efectivo para quienes no desean tener más hijos.



Finalmente, resaltó que el servicio está disponible sin costo alguno para los hombres con o sin derechohabiencia, el único requisito es que tengan la seguridad de no querer tener más hijos.