Secretaría de Cultura ofrecerá conversatorio, ‘Sitios de memoria Lgbtttiq+ en Tijuana’

TIJUANA, BC.- Este 9 de junio de 2022 se llevará a cabo el conversatorio “Sitios de memoria Lgbtttiq+ en Tijuana para su declaratoria”, en el que se recordará la trayectoria de activistas además de identificar algunos espacios ya históricos en Tijuana de las comunidades de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual, Queer y más.

En el marco del mes del orgullo se lleva a cabo este evento en punto de las 18:00 horas en el Multiforo del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Tijuana abriendo la invitación a la comunidad para que participe.

Se hablará de esos sitios de memoria, como los lugares donde se inician las primeras marchas de orgullo o donde terminan, como la Plaza Santa Cecilia, el bar Ranchero donde hubo una lucha muy importante en que hubo redadas de la policía.

Apoyar la equidad de género

María Castillo, directora de Gestión de Preservación del Patrimonio Cultural, en la Secretaría de Cultura, indicó que combatir la desigualdad y apoyar la equidad de género es una de las prioridades del actual gobierno encabezado por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Esta comunidad tan importante, es una historia que, si no la tenemos documentada, si no preservamos los elementos que son testigos de esta historia, estamos teniendo un hueco en nuestro pasado y no vamos a entender bien porque estamos aquí y hacia dónde vamos”, comentó la funcionaria.

Agregó que son lineamientos de la Mandataria Estatal la equidad de género, combatir la desigualdad y curiosamente para esta comunidad no es fácil que encuentren trabajos, muchos de ellos viven en situación de pobreza, a pesar de que tienen mucha capacidad, profesionistas, pero son rechazados.

Los ponentes

En ese conversatorio tomarán parte los activistas Óscar Soto Marbán del archivo Lgbtttiq+ de Tijuana y Merixtell Calderón Vargas, coordinadora en América Latina de la Red Iberoamericana Pro-derechos Humanos

Es por ello que la Secretaria de Cultura invita a la comunidad a aportar información sobre aquellos edificios, estructuras, sitios, áreas, objetos, documentos etcétera, significativos que ameritan ser declarados parte de la memoria cultural e histórica Lgbtttiq+ de Tijuana para su adecuada preservación, interpretación y celebración.

Si desea conocer las actividades de la Secretaría de Cultura puede consultarlas en el portal www.bajacalifornia.gob.mx/cultura o en la página www.facebook.com/BC.SecretariaCultura.