Se unen para ayudar a Fátima, tiene 1 año y requiere un trasplante 

A través de redes sociales usuarios comparten la historia de la pequeña Fátima, una menor de tan solo 1 año de edad, que requiere un trasplante de hígado, sus padres no han podido recaudar lo necesario para la operación. La meta es juntar 250 mil dólares.

Hilary Alarid, quien ha estado dando difusión a la historia en redes sociales, también anunció que estará vendiendo pasteles con el fin de ayudar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Por favor apoyen a la bebé Fátima Tiene 1 mes para reunir $ 250,000 para su trasplante o vamos a perderla Voy a estar vendiendo postres durante la semana y estaré en The Eastlake Farmers Market y TODO BENEFICIO irá a ella. Venderé desde el martes 20 hasta el sábado 24 por favor pre ordena tu día de interés! Muchas gracias a todos”, posteó en su cuenta de facebook.

En la pagina donde estan recaudando los fondos, explicaron la historia de la pequeña:

Fátima Monserrat Estrada Castillo es una pequeña guerrera de tan solo 1 año y 6 meses. Al nacer Fátima tenía un "quiste de colédoco", esto quiere decir que el quiste estaba alojado en las vías biliares. Se pasaron 2 meses extremadamente difíciles pues desde el día 1 Fátima lloraba descontroladamente , no dormía y padecía ictericia (piel y ojos amarillamientos) lo cual sucede cuando sus niveles de la bilirrubina se elevan. A los 2 meses de edad por primera vez fue intervenida quirúrgicamente por el Dr. Montalvo.

El Dr. Montalvo encontró que el hígado de Fátima estaba con aspecto cirrótico, en estos momentos presenta cirrosis secundaria y sus vías biliares están atrofiadas ya que nunca se desarrollaron. El doctor dijo que posiblemente no viviría más de un mes, las probabilidades de que falleciera eran muchas pero ella no deja de luchar. El Dr. Montalvo hizo lo humanamente posible y realizó una cirugía llamada la "Y de Roux", que por un mes le ayudó mucho a dormir y a no tener dolor, sin embargo la cirugía no funcionó en gran cantidad, aun así la cirugía ayudaba a ganar tiempo para hacer trámites y llevarla al el "Hospital infantil Dr. Federico Gómez", para que le hicieran estudios.

Desde los 4 meses Fátima la ha pasado muy mal pues le da algo llamado "Colangitis" causando fiebres muy altas de hasta 40°C. El 22 de marzo del 2021 Fátima volvió a ser internada por decisión de su pediatra ya que la colangitis había regresado más agresiva y sus venas ya eran muy frágiles. A Fátima se le colocó un catéter central, se le realizó un ultrasonido, y rayos x, los resultado fueron terribles noticias. Su hígado está ocupando todo su abdomen y comprime sus intestinos lo que le está causando distensión abdominal pues sus intestinos se llenan de gases. Sus pulmones al igual son comprimidos y causa que se le dificulte respirar incluso colapsar por el esfuerzo que están realizando.

En estas últimas semanas Fátima ha empeorado su estado de salud, pues la colangitis vuelve más agresiva y más resistente a medicamentos. El 06 Marzo del 2012 ingresó al hospital pues de nuevo la colangitis regresó pero los medicamentos ya no ayudaban. Se cambió el tratamiento, sus plaquetas bajaron mucho, y le transfundieron 2 paquetes globulares y plasma, terminó su esquema de antibióticos y fue a casa el 14 de marzo por la noche, ella estaba feliz de estar en su casa y su familia feliz de verla bien de nuevo . Lamentablemente el 16 Marzo del 2021 en la madrugada la madre de Fátima tuvo el miedo más grande que a una madre le invade pues su hija estaba por perder la vida, de pronto comenzó a sangrar por su boquita y a tirar coágulos de sangre. Llegados al hospital con 5 de hemoglobina la bebé se estaba muriendo, gracias a dios sigue aqui. Fátima desarrolló algo llamado Varices esofágicas debido al daño que tiene su hígado, se ligaron 4 varices que estaban ocasionando sangrados, se transfunde con varios paquetes globulares para reponer toda la sangre. Salió el 24 de marzo con dieta líquida lo cual fue difícil ya que Fátima come mucho y solo podía comer poquito rogaba por más comida. El 14 de abril del 2012 se ingresó al hospital para realizarse la segunda endoscopia día de la endoscopia, se encontraron 3 nuevas varices dilatadas, se ligaron con éxito y Fátima salió bien. Se le realizó un estudio llamado Tomografía trifásica de hígado y vías biliares, lo cual se encontró un quiste dentro del hígado el cual al parecer es imposible de operar y lo único que le salvaría la vida sería el trasplante de hígado. Nos preocupa que sus pulmones se deprimen de tanto espacio que el hígado ocupa en su pancita no pueden realizar su función adecuadamente y su corazón está siendo desplazado.

Todos sus órganos son oprimidos por el hígado, y el vaso está elevado de tamaño y tendrían que extirparlo pronto si no se efectúa el trasplante y a la larga se pueden generar más problemas si no se consigue el trasplante pronto. Hoy se hace un llamado desesperado para salvar a esta pequeña guerrera. A Fátima hoy ya no le queda mucho tiempo de vida.Por suerte ya se cuenta con un donante apta para Fátima solo se necesita el dinero para poder pagar los gastos que se generarán. Los gastos implican desde medicinas hasta el trasplante. El doctor solo da 1 mes para comenzar exámenes de transplante o Fátima no aguantara mas, apoyanos!

Un mes es el tiempo que tienen para recaudar la cantidad de $250,000 dlls. Si deseas apoyar te dejamos la pagina donde puedes aportar.



http://gf.me/u/zqqzxt