Se tendrá que analizar proceso del Campestre, considera CCE Tijuana

Respecto a la expropiación del Club Campestre, Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, pide que se respete la legalidad para ambas partes.

"La facultad de expropiación que tiene un gobierno pues es legítima, sin embargo, que sea por el Club Campestre, le gusta porque es área verde y que está muy bonito, pues eso es porque cuesta una fuerte cantidad de dinero", apuntó.

Se tendrá que analizar si lo pueden conservar en las condiciones en las que se encuentra, que actualmente tiene un costo de aproximadamente ocho millones de pesos mensuales.

Destacó que desde gobiernos anteriores no ha habido la inauguración de un parque o área verde, porque no es un tema con prioridad para ellos, en Tijuana hay alrededor de 200 zonas de recreación al aire.

"Pudieran hacer mucho más con menos dinero, ojalá y se pudieran restituir ese tema, donde realmente con una mejor comunicación con el municipio para efectos de valorar qué zonas verdes hay abandonadas", comentó.

Por la ubicación del campestre y la movilidad en Tijuana, dijo el dirigente, se tendría más impacto positivo en la ciudad la restauración de otros parques, pero se debe esperar el proceso en el marco legal y la defensa del club.

Incertidumbre

Hay incertidumbre ante la posible expropiación del Club Campestre por parte de los empresarios, derivado de la publicación del Gobierno del Estado, indicó Juan Manuel Hernandez Niebla.

"La verdad algo muy difícil de entender, el concepto de utilidad pública en este caso creo que no cumple con la descripción del término, en el entendido de que hay muchas otras áreas verdes actualmente en la ciudad", opinó.

Existe la posibilidad de crear otras áreas de esparcimiento adicionales en la ciudad a un costo de mantenimiento y de compra menor al del Campestre, mencionó, por ello no entiende el intento de que sea un mandato de utilidad pública.

Hernández Niebla destacó que se envía un mensaje de que en Baja California no se respeta el patrimonio ni el interés jurídico, y se le quiere dar un concepto de elitismo al Club Campestre.

"Yo en lo particular no soy una persona rica, que en su momento pude comprar una acción del Campestre y que la he mantenido por los últimos 20 años, pero es una acción que me costó, que la compré con el producto de mi trabajo", señaló.

Serán los tribunales quienes le den la razón a la parte en su momento, reiteró, aunque por ahora es la publicación de la intención de expropiar, y existe un amparo donde se otorgó una suspensión al acto de autoridad.

Rechazan inmobiliarios

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) como una entidad que ofrece certeza jurídica a las operaciones inmobiliarias a través de sus asociados, rechazó la publicación del decreto de expropiación del Club Campestre en Tijuana.

“Hacemos un llamado para que no se genere un clima de inestabilidad y desconfianza a la inversión, Tijuana tiene necesidades más urgentes que atender para impulsar la competitividad y atraer más inversiones para el sector inmobiliario que detonen economía y empleo”, manifestó el coordinador Regional de AMPI Baja California, Arq. Fernando Zamora Rubio.