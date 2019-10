Se reunieron diputados y senadores con Canaco por reforma fiscal

Diputados y senadores que representan a Baja California escucharon las peticiones del sector empresarial para que la reforma al paquete económico 2020 no se apruebe sin tener modificaciones.



Se reunieron con representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).



La Senadora Gina Andrea Cruz destacó que este tipo de encuentros son para escuchar la voz del sector empresarial, conocer sus inquietudes e inconformidades, porque son quienes generan empleos y riqueza.



“Es el trabajo que nos corresponde hacer independientemente del partido que seamos, tenemos compromiso con los sectores productivos y los apoyamos en sus gestiones”.



Luego de que la Secretaría de Hacienda anunció que realizará cambios, Gina Cruz mencionó que esperarán las modificaciones en la Cámara de Senadores para hacer la evaluación.



Por su parte Jorge Macías Jiménez, presidente de la Canaco en Tijuana, apuntó que son varios temas los que preocupan al empresariado, no solo de la localidad, sino del País en general.



El primero, detalló, es que algunos procedimientos sean equiparables con la delincuencia organizada, por eso solicitan una revisión antes de que se apruebe.



“A todos los contribuyentes, no solo a los del comercio, les preocupa no poder trabajar de manera correcta, que eliminen las posibilidades de hacer transacciones con empresas que ellos consideran que están trabajando de manera incorrecta”.



Mencionó que el hacer público que existirán cambios en la reforma es una gran señal para el sector, porque se puede reflejar en certidumbre que atraerá inversión.



No se está en contra de que se actúe contra quienes no pagan impuestos, todos deben de hacerlo, señaló, pero la carga no debe ser contra los que están cautivos.