Se reúnen familiares de personas desaparecidas con gobernador

Antes de realizar su viajar a la capital de país, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, recibió en su despacho de Centro de Gobierno a representantes de varios colectivos y la Asociación Unidos por los Desaparecidos, para escuchar de viva voz y atender las demandas de los familiares de personas desaparecidas.

En este encuentro que los propios representantes de los organismos civiles calificaron de “primera vez que un gobernador nos escucha”, acordaron tener un acercamiento que permita poner en marcha un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para avanzar en este tema, tan sensible y desatendido por anteriores administraciones de Baja California.

A nombre del presidente de la asociación Unidos por los Desparecidos de B.C., Fernando Ocegueda Flores (quien avisó que andaría en la Ciudad de México), hizo acto de presencia el secretario de dicha asociación, José Fernando Ortigoza Mugarte, quien dio lectura a un escrito petitorio con 8 puntos que refieren las necesidades urgentes de estos organismos, encaminadas a fortalecer el trabajo que desarrollan desde hace varios años, clamando justicia para ellos y sus víctimas.

Los peticiones expuestas por los voceros, son: 1.Presupuesto para la estructura de la Comisión Estatal de Búsqueda, 2.Ley Especial de Ausencia, Ley de Desaparición Forzada y por particulares, 3.Apoyo para el memorial de víctimas de “La Gallera”, 4.Un local (oficina) en comodato para la atención de las víctimas, 5.Estatus de los panteones municipales, 6.Reunión con el Fiscal General del Estado para revisar casos de manera personal (lo cual ya tuvo lugar en esta audiencia); y, 5. Solicitar una página de SEMEFO para identificar a las víctimas, cuyos cuerpos o posibles restos son hallados en sus búsquedas.

En la reunión se concretó una cita para el 12 de febrero entre el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, y los integrantes de estas asociaciones para revisar caso por caso, el mandatario estatal les reiteró que, atender la problemática tan sensible de las personas desaparecidas en esta entidad, fue una promesa de campaña, por lo que, este “Gobierno en Marcha” está comprometido en disponer de todos los recursos humanos y financieros en apoyo a “Unidos por los Desaparecidos”.

Durante las intervenciones personales de los familiares dolidos, expresaron críticas en contra de funcionarios de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA); expresaron serias inconformidades con el trato de ministeriales y fiscales, ya que las anteriores administraciones nunca dieron el seguimiento correspondiente a los números de expedientes de las denuncias presentadas, para la localización de sus familiares.

En respuesta, el Fiscal General del Estado (FGE), Guillermo Ruiz Hernández, presente en esta reunión, les precisó que la Unidad de Personas No Localizadas de la FGE reabrirá cada caso que por negligencia y opacidad del anterior gobierno, no dieron los resultados a las víctimas, que durante años no saben del paradero de sus seres queridos.

Al respecto, el gobernador Bonilla Valdez solicitó personalmente al Fiscal General tomar en cuenta las quejas expuestas de viva voz por los afectados, para dar con los responsables de estas injusticias que ofenden la dignidad de los familiares de desaparecidos en la entidad y los lastiman más.

Además, garantizó que dispondrá el presupuesto por el orden de los $10.0 millones de pesos, destinado para reabrir las investigaciones, en tanto reciben recursos federales para estas importantes tareas, así como para la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda; agregó que no sólo se contará con el recurso económico, sino también con personal capacitado para las labores de búsqueda y localización de personas.

“Es un compromiso de este gobierno estar con ustedes, solidarios con su dolor, atendiendo un tema tan sensible y delicado; comprendemos que es frustrante no poder identificar a sus familiares en SEMEFO, y esto es consecuencia de los malos gobiernos, que prefirieron no cambiar la ley, para estar al margen de su responsabilidad”, concluyó categórico.

Estuvieron presentes en la reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, las siguientes personas: Fernando Ortigoza Mugarte, secretario general de la Asociación Unidos por los desaparecidos de B. C.; Edy Carrillo, presidente del Colectivo Todos Somos Erik Carrillo (Tijuana); Carmen Judith Arcadia Cuevas, presidente del Colectivo Familias Unidas contra la impunidad (Mexicali); Yessy Barajas, presidenta del Colectivo Buscando a Tolano (Tecate); María Sujey Romero León, presidenta del Colectivo Jeral (Ensenada); y Luis Díaz, presidente del Colectivo Búsqueda y Justicia por nuestros hijos (Tijuana).