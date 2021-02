Se reúne Lupita Jones con mujeres panistas

Tijuana.- La ex Miss Universo, María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como “Lupita Jones” quien se perfila como posible candidata de la alianza PAN-PRD-PRI, asistió a un encuentro en Tijuana Baja California, con alrededor de 50 mujeres pertenecientes a la coalición donde habló sobre lo que siente al ser considerada como abanderada para gobernar el estado.

“Tenemos que regresarle luz, el sol a Baja California, eso me llena de emoción y orgullo; tenemos la oportunidad de hacer la diferencia, eso lo tengo aquí marcado, como mujeres nos toca, ¿hace cuantos años comenzaron tantas mujeres a hacer sacrificios para traernos aquí? Confío en la fuerza de la mujer, en su capacidad”.

También habló un poco de su trabajo como preparadora de belleza resaltando que cree en el poder de la mujer, y que lo que se dice de ella muchas veces no es cierto, y pidió no se dejen guiar por lo que se dice pues confía en el poder de las mujeres, esto haciendo énfasis en el empoderamiento de la mujer.

También agregó que ella no es solo una mujer de concursos: “no soy solo la que sale en la tele, quiero que me vean, ir a sus casas, recorrer las calles, todo de la mano de ustedes si me lo permiten” . Y agregó “¿Tengo experiencia en gobernar? No, pero tengo experiencia trabajando, tengo el respeto y el compromiso y para eso los necesito, ese equipo comprometido para mejorar la vida de los bajacalifornianos”.

Una de las preguntas frecuentes de las mujeres pertenecientes a la coalición fue sobre su currículum personal, como intervenir su vida privada con su carrera políticas, a lo que contestó “aquí nací en Baja California, vengo de una familia con un ejemplo de padre, un hombre trabajador y comprometido con su familia”, expresó sin poder contener lágrimas.

Ante la pregunta de una de las asistentes que le cuestionó si cree que podría ganar, contestó: “Yo gané no por bonita, gané por cabrona. Soy más cabrona que bonita, soy una mujer que puede y que se prepara” dijo.

Comentó también que en los próximos días informará si aceptará el reto político, o en su defecto, declinaría, ya que por ahora quiere saber cuál es la respuesta de la ciudadanía ante la posibilidad.

Aseguró que lo que marca la diferencia es que ella no viene cargando batallas ni trabajo de nadie, planea formar un equipo de trabajo que construya y que no bloquee el nivel para llegar al objetivo, la clave es el trabajo en equipo.

Esta fue la segunda reunión del día en Tijuana para la ex-miss Universo Lupita Jones.