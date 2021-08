Se requiere aumentar 70% presupuesto para bacheo

Tijuana BC.- La pandemia ha incrementado los gastos de bacheo, por lo que para atender las necesidades que se tienen en Tijuana se requiere 70% más de presupuesto anual para este rubro, manifestó el titular de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (Doium), Alfonso Padrés Pesqueira.

La ciudad, si no incrementa su presupuesto difícilmente puede ampliar sus metas, los costos de los insumos se han ido incrementando y se vieron reflejados a partir de 2021 en una forma importante por la pandemia, la falta de producción, el sobre inventario, la falta de consumo y la inflación

Declaró.

Durante el 23 Ayuntamiento de Tijuana, de octubre de 2019 a julio de 2021, detalló, se rehabilitaron un millón 403 mil 754 metros cuadrados, que se traduce en una inversión económica de mil 400 millones de pesos. Sin embargo, agregó que la ciudad de Tijuana presenta un rezago importante en materia de bacheo, con poco más de2 millones de metros cúbicos que necesitan trabajos de rehabilitación.

Para atender ese déficit, destacó, se debe de contar con un gran recurso económico, ya que se requiere un 70% más de presupuesto anual que se tiene para estos trabajos. Padrés Pesqueira indicó que las colonias que presentan mayor rezago en bacheo se encuentra en la Zona Este en las delegaciones La Presa Este, La Presa Abelardo L. Rodríguez y una parte de San Antonio de los Buenos, que son donde se registra mayor crecimiento de asentamientos humanos.

Afecta respuesta policiaca

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pedro Cruz Camarena, dijo que el mal estado de las vialidades se refleja en la respuesta que pueda tener la policía a una llamada de emergencia.

“Por lógica te diría que por supuesto que sí, hay lugares en Santa Fe, por ejemplo, que no tienen pavimento, entonces cuando se da la persecución es un brincadero y prácticamente imposible hacerlo”, comentó. Insistió que a mejor condición de las avenidas, mejor circulación de automóviles, entre las que se podrían encontrar unidades patrullas en una persecución. Reveló que él se reúne cada 15 días con los mandos policíacos para revisar los tiempos de respuesta al número de emergencia 9-1-1.

Cuando estas aparecen en coloración amarilla, quiere decir que se tardó en atender el llamado, por lo que los uniformados tienen que explicar la razón. “Generalmente cuando me aparece algún amarrillo es porque las condiciones del terreno les afectaron. Cuando hay demoras, no todas, una demora en el tiempo de respuesta al 9-1-1 yo creo que en un 40% está asociada a malas condiciones de rodamiento”, aseguró

Aunque dijo no tener con exactitud las colonias que podrían encontrarse dentro de este escenario, reiteró que en el fraccionamiento de Santa Fe y colonias aledañas existen vialidades sin pavimentar o “llenas” de baches, por lo que presentan reportes constantes d que la patrulla entra muy poco a realizar recorridos o no persigue a “malandros”.

El programa federal

El delegado único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dijo desconocer si Tijuana formará parte del programa federal de bacheo que anunció en días pasados el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Todavía no anuncian las 50 ciudades que van a verse beneficiadas, pero yo creo que Tijuana va ser una de ellas”, comentó.

En lo que esto sucede, la delegación en la entidad ya se encuentra preparando la elaboración de un atlas de Baja California para entregar a las autoridades en su momento. Au nque tod av í a no cuentan con detalles, aseguró que López Obrador instruyó al Gobierno Federal hacerse cargo del programa de bacheo, es decir, no enviará un recurso etiquetado.

“El presidente está instruyendo hacerse cargo del programa de bacheo, no tanto como entregarles para que hagan, si no más bien donde están tus baches y ahí vamos a bachear, no va permitir que en ningún lugar el alcalde se pase de vivo”, manifestó.

Recordó que en la última encuesta que realizó Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el bacheo fue uno de los aspectos mas sentidos expresados por la ciudadanía, por arriba de la violencia.

Afecta en mucho sentidos a la ciudad, afecta en su movilidad, en la calidad de vida, afecta en la posibilidad económica de expandirse porque los baches pueden ser determinantes para que una empresa venga o no venga a instarse, inciden en la vida de la gente todos los días, molestan, generan falta de bienestar

Puntualizó.