Se requiere 40% de participación en consulta

Para que sea vinculante el resultado de la Consulta Popular se necesita como mínimo que el 40% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) participe, dijo el analista político, Benedicto Ruiz Vargas.

Refirió que la participación ciudadana en las elecciones no es copiosa, por lo que existe la posibilidad de que haya bajo índice de participación en la Consulta Popular que se realizará el primero de agosto en todo el país.

Pienso que no va asistir mucha gente, no se va alcanzar el 40% que se requiere, justamente por estas condiciones de controversia y de confusión, no tiene finalidad clara