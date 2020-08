Se rehabilitarán 60 mil luminarias: González Cruz

Tijuana, BC.-A finales de año arrancará el programa de instalación y rehabilitación de luminarias en Tijuana, proyecto que tendrá un costo de aproximadamente mil millones de pesos, anunció el presidente municipal, Arturo González Cruz, en entrevista con GH.

“Es tiempo de que Tijuana tenga las luminarias que ocupa, no podemos tener una ciudad oscura, tenemos que tener una ciudad con iluminación para abatir índices de inseguridad”, declaró.

Actualmente trabajan en la licitación, indicó, y en los próximos tres meses esperan tener una empresa ganadora.

El proyecto abarca la instalación de 60 mil luminarias nuevas, señaló, mismas que tendrán una vida útil de quince años.

El recurso para solventar el programa se obtendrá del cobro del Derecho de Alumbrado Público, especificó.

En unas semanas entregará su primer informe, ¿cuáles serán los principales logros y pendientes?

Tenemos varios temas que vamos a platicar en el informe, desde el reordenamiento financiero que hicimos para beneficio de la ciudad, tenemos 565 millones de pesos que se va a ahorrar Tijuana gracias a esta reestructura del adeudo que se tenía, no adquirimos más deuda, no adquirimos más plazo, simplemente logramos mejores condiciones en los intereses para que obtuvieramos ese ahorro.

De la infraestructura lo que hemos hecho a pesar de la contingencia de poder atender todas las delegaciones, a muchas de las colonias de la ciudad con obras que estaban haciendo falta, que se habían pedido desde hace mucho tiempo y que desde luego estamos atendiendo nosotros.

Y también que a pesar de la contingencia Tijuana haya recobrado el empleo que siempre ha tenido y que tengamos ya un superávit en las inversiones que han llegado a pesar de esta pandemia.

Y también el hecho de que a la recuperación del Impuesto Predial que nos ha permitido tener los recursos para atender estas necesidades de obras, que vayamos por encima de los recabados el año anterior.

Los temas pendientes vienen siendo la infraestructura, está muy rezagada en la ciudad; faltan muchas obras de drenaje, de agua potable, si bien es cierto le corresponde a la Comisión Estatal, los ciudadanos de Tijuana nos lo están pidiendo. Mejores vialidades y las luminarias que nos lo están pidiendo, estamos en un proyecto para poderlo licitar y el tema de seguridad que se está coordinando con el Gobierno Federal y Estatal.

¿Falta reforzar los trabajos de seguridad? Hace unos días se registró un asalto en un conocido hospital de la ciudad.

Sí, también hubo un acto donde unos delincuentes reciben a los policías a balazos y que valientemente ellos repelieron esa situación, desafortunadamente tenemos un policía que está todavía delicado, y bueno, esas son las acciones que se deben de seguir haciendo en toda la ciudad, en Baja California el Gobernador encabeza las mesas de paz y seguridad, todos los días se reúne para establecer las estrategias de seguridad para el Estado y desde luego hay las regionales que establecen qué estrategias de seguridad local y en esas yo participo y ahí se coordinan los esfuerzos para ir en el mismo sentido para bajar los índices de delincuencia. Sabemos que lo que nos dejaron es un reto muy grande, pero poco a poco vamos avanzando, no en la velocidad que todo mundo quisiera, pero sí hay que reconocer que sí se ha avanzando, vamos en buen camino y tenemos que redoblar esfuerzos.

En estas mesas de trabajo ¿ha solicitado mayor presencia de la Guardia Nacional?

Sí, van a llegar más elementos, de hechos, vamos a hacer un convenio con la Fiscalía para establecer la Guardia Metropolitana, que en caso de que unos delincuentes pudieran cometer un delito en uno de los municipios de la costa, la Guardia Metropolitana pudiera darles persecución para efecto de poderlos aprehender y llevarlos ante la justicia.

En el tema de seguridad, en las últimas semanas Juan Manuel Hernández Niebla (Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de BC) ha hablado mucho sobre este tema ¿hay alguna diferencia con él?

Realmente él trae su proyecto, creo que ya lo destaparon para candidato, no sé, yo creo que se están adelantando a los tiempos, pero bueno, es un asunto muy particular; nosotros vamos a seguir trabajando los temas de seguridad y coordinándonos con todos aquellos que quieran aportar algo de manera propositiva, que no utilicen el tema de seguridad como trampolín político.

Una situación similar es con la Síndico ¿hay algún problema con ella? Hemos visto algunas declaraciones por parte de ella.

Como lo dices tú, esas declaraciones las hace ella, nosotros no nos metemos en ese tema. Nosotros nos estamos dedicando a trabajar para los ciudadanos de Tijuana, buscar los recursos y el tiempo para poder hacer todas las obras que nos están pidiendo, no podemos estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen importancia, entonces aquí lo importante es atender al ciudadano, es lo que nos está pidiendo la gente, y por eso salimos a las colonias todos los días.

Nos ha comentado que existe buena coordinación con el Estado y la Federación ¿hay alguna obra importante que se vaya a realizar?

Yo creo que el proyecto más grande aparte de la infraestructura que estamos realizando es el proyecto de las luminarias, ya es tiempo de que Tijuana tenga las luminarias que ocupa, no podemos tener una ciudad oscura, tenemos que tener una ciudad con iluminación para abatir índices de inseguridad en diferentes problemas.

Estamos ya por iniciar el proceso, yo creo que unos tres meses debemos tener ya licitado y solucionado toda esa etapa y ya para pasar a la etapa de la implementación de las nuevas luminarias.

¿Habrá una inversión importante?

Por lo que calculamos debe de andar entre 800 y mil millones de pesos de los cuales no les va a costar a Tijuana ni un centavo, todo se va a pagar por el derecho de alumbrado público e incluso con este ahorro de energía que dan las luminarias vamos a poder tener un remanente a final de cuentas y aparte tener el beneficio de la iluminación en toda la ciudad.

Es establecer nuevas luminarias que nos den el servicio por lo menos en los próximos 15 años, el proyecto son 60 mil luminarias.

En el tema del coronavirus, hace poco se subió una propuesta en el Cabildo para multar a las personas que no usen el cubrebocas ¿Se está analizando?

La tienen en comisiones los regidores, están trabajando en ella, pero mientras tanto nosotros estamos organizados con reglamentos, con policía para efecto de aplicar las leyes actuales del Municipio y cuidar la salud de los ciudadanos tijuanenses.

¿Cómo le ha afectado al municipio en cuanto a los ingresos la pandemia?

Sí, por eso también estamos trabajando en ver cómo pudiéramos pasar este bache económico que nos ha dejado la pandemia, irlo cubriendo. Se afectó el Municipio más menos en mil millones de pesos, entonces hemos visto cuáles predios tiene el Municipio que no son viables para equipamiento y que por consecuencia se pudieran vender y obtener algo de recursos y poder cumplir con todos los compromisos que tenemos.

También estamos redoblando el esfuerzo del cobro del predial para poder salir delante de esta situación y tengan la seguridad que lo vamos a lograr, ya nos tocó manejar cuestiones financieras difíciles el año pasado y pudimos salir adelante sin pedir recursos adicionales.

¿Esto ha afectado de alguna manera el trabajo del municipio?

No, por eso tenemos que redoblar esfuerzos porque lo que queremos es cumplir con todos los compromisos que hicimos, acuérdate que hicimos un plan emergente de empleo que era hacer 560 millones de pesos de obra para reactivar el empleo de la ciudad, cuidando la salud.

¿Le preocupa la situación de los cruces que siguen registrándose en la ciudad?

Los cruces son solamente esenciales y pues sí, todos los días me preocupa, todos los días estoy revisando cuáles son los contagios que tiene Tijuana en determinado momento. ¿Cómo está el cupo hospitalario? Para las personas que se tienen que atender en los hospitales y hablo seguido con el secretario de Salud para platicar sobre el abastecimiento de medicina y equipo que se requiere en el hospital, son temas que diario estamos atendiendo.

¿Han propuesto instalar un filtro de Estados Unidos hacia México?

Eso le compete al Estado, a la Secretaría de Salud o a la Federación, son situaciones que se tienen que acordar. Efectivamente en el Ped West van a establecer unos filtros para la persona que se quiera hacer la prueba voluntariamente que se la haga, pero del lado mexicano tendría que acordar la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal.

Le tocó un periodo corto de gobierno ¿Le alcanzará el tiempo para hacer todos los proyectos contemplados?

Todo el tiempo que tengamos y efectivamente la única limitación que tenemos es el tiempo para poder seguir haciendo obra, para poder seguir cumpliéndole a la ciudadanía. Obra y los recursos para poder hacerlo, porque también los recursos son muy importantes para poderlo lograr; la pandemia ha afectado al Gobierno federal, al Gobierno del Rstado y al Gobierno municipal, sin embargo, tenemos que buscarle cómo obtener esos recursos federales y atender la ciudadanía.

¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Buscará reelegirse o buscará la gubernatura?

La aspiración que tengo yo ahorita como Alcalde es cumplir a la población, ese es el compromiso que hice, es lo que voy a cumplir; seguir saliendo todos los días a las colonias de Tijuana, seguir visitando las delegaciones, atender a la población en lo posible y cumplir con los compromisos de campaña.

Yo voy hacer respetuoso de cualquier decisión que haga la coalición o el partido que se unifique para las próximas elecciones del 2021, aquí lo importante es que como alcalde cumpla con lo que está esperando la población.

Conteste con una frase o palabra lo primero que piense al escuchar los siguientes nombres:

•Andrés Manuel López Obrador: Esperanza

•Alfonso Durazo: Seguridad

•Hugo López Gatell: Salud

•Jaime Bonilla Valdez: Trabajador

•Juan Manuel Hernández Niebla: ¿Quién?

•Marina del Pilar: Colega

•Julián Leyzaola Pérez: Prófugo

•Jorge Ramos: Pasado

•Jesús Alejandro Ruiz Uribe: Compañero

•Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Corrupto

•María del Carmen Espinoza Ochoa: Compleja.