Se registra Arturo González como candidato a Gobernador por Morena

Ciudad de México.- El Alcalde de Tijuana quedó formalmente registrado como aspirante a la candidatura para Gobernador por Baja California al presentar la documentación necesaria ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la capital del país.

El munícipe desde hace tiempo dejó ver sus aspiraciones para gobernar Baja California, la sorpresa se dio al acudir en unidad con el senador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna y el empresario bajacaliforniano Pedro Antonio Romero Torres-Torija, ambos personajes cercanos a Andrés Manuel Lopez Obrador.

El mandatario tijuanense reconoció el trabajo y trayectoria de Novelo y Romero y aseguró que el acudir en conjunto es una muestra de la unidad de Morena y una garantía para cumplir los preceptos de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar.

El primer edil a quien los simpatizantes le apodan “El Gallo”, aseguró que el pacto de unidad da un mensaje de fortaleza del partido y de la voluntad de trabajar por el bienestar y justicia social de todos los bajacalifornianos que hoy esperan seguir mejorando su calidad de vida.

El político tijuanense desestimó los señalamientos negativos en torno a su persona y los atribuyó a campañas negras derivadas del buen posicionamiento que ha tenido su trabajo y gestión, de concretarse su candidatura, dijo, trabajará en una campaña limpia y cercana a la gente.

Previo a su registro González Cruz fue recibido por un gran grupo de simpatizantes de Morena quienes viajaron a la ciudad de México para manifestarle su apoyo, además de otros personajes de corte nacional que también se muestran a favor de su perfil como la diputada federal, Martha Patricia Ramírez Lucero; la presidenta fundadora de Morena en Baja California, Guadalupe Montoya; el delegado del Gobierno Legítimo de México en Baja California, José Luis Pérez Canchola.

También del Consejero Nacional de Morena, Erik Moreno Aguiar; el candidato a gobernador de Baja California en 1983 por el PSUM, José Luis Alonso Vargas; Gibrán Ramírez, Estefanía Veloz, Antonio Attolini, el Concejal de Benito Juárez en Tijuana, Marco Saravia; el consultor César Faz y los regidores de Tecate y Tijuana, Joaquín Mercado, Alfonso Zacarías, Gabriel Zambrano y Yolanda García.