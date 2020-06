Se recupera flujo de pasajeros en aeropuerto

Tijuana, BC.- Se reactivan de manera paulatina las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tijuana con la llegada de la nueva normalidad.

Durante un recorrido realizado por FRONTERA en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, se pudo observar una afluencia constante de pasajeros.

“Viajo a la Ciudad de México, por negocios, es mi primera vez después de mucho; me puse a conseguir cubrebocas y guantes para viajar, pero no se me hace suficiente, hacen falta más protocolos de salud para viajar, más filtros”, indicó Tulio Terrones.

Por otra parte Sofía López Bautista viajó a Guerrero por cuestiones familiares, su suegra se encuentra enferma y necesitan ir para apoyar en los cuidados médicos.

Por último Yolanda Regina, quien viajó al Estado de México, también por cuestiones familiares, platicó que volar con cubrebocas y todas las medidas sanitarias es totalmente nuevo y un gran reto, ya que debe acostumbrarse a usarlo para todas sus actividades.

Todos los que desean viajar vía aérea deben portar de manera obligada cubrebocas, además de llenar un cuestionario donde se le pregunta su historial de viajes y si ha estado en contacto con algún caso sospechoso o positivo de Covid-19.

De acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), previo a la pandemia, diariamente se registraban 170 operaciones: 85 llegadas y 85 salidas, con un promedio de 24 mil 500 pasajeros.

El aeropuerto de Tijuana mantuvo en abril y mayo un porcentaje del 20% tanto en operación como en pasajeros, mientras que en junio el flujo de la terminal aérea se recuperó un 40%, detallan estadísticas del grupo.