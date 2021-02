Se queda sin hogar repentinamente en la Tres de Octubre

Tijuana, BC.- A cuatro días de los deslizamientos de la colonia Tres de Octubre, a los habitantes de la calle Febrero aún les resulta increíble haberse quedado sin hogar en un periodo menor a dos días.

Carmen Camacho ha vivido en dicha calle desde hace aproximadamente 30 años y, pese a que el inmueble se encuentra inhabitable, pasa horas en la banqueta ubicada frente a donde estaba su casa, en espera de que arriben las autoridades municipales a brindarle apoyo.

Desde que se presentaron los deslizamientos, recordó Carmen, personal del gobierno municipal le aseguró que regresaría un día después, sin embargo, hasta ayer no había tenido asistencia.

“Yo sí les estoy pidiendo que nos apoyen, que lo que nos prometieron nos lo cumplan, están prometiendo algo y ahora se están escondiendo”, detalló.

Carmen aseguró que en los 30 años como colona de la zona ha realizado todos los pagos que requiere el Ayuntamiento y que dicha puntualidad debería ser garantía para que el gobierno se haga cargo de problemáticas como la que están viviendo.

“Nosotros pagamos impuestos, se los pagamos al gobierno y si en situaciones como estas, que no es porque nosotros queremos, si el gobierno no nos responde no se que están haciendo, porque cuando ellos suben a un puesto, ellos andan pidiendo el voto para que supuestamente ellos nos apoyen”, consideró.

El deslizamiento y las casas afectadas, añadió, era de esperarse porque desde hace algunos meses los vecinos notaron aperturas en la vialidad.

“Hace como dos meses empezó a abrirse la calle, se empezó a sumir, era poquito; a si se me empezó a abrir poquito el patio, en la entrada se empezó a hacer una abertura, pero desde hace cuatro días empezó a tronar todo en la madrugada y todo empezó a derrumbarse”, declaró.

Para Gabriela Lerma, quien construyó un departamento en la misma calle, manifestó que el deslizamiento la obligó a mudarse al fraccionamiento Natura.

“Es muy triste, yo invertí mi dinerito aquí, no mucho pero era mi casa; afortunadamente solo vivíamos yo y mis perros, mis hijos ya son adultos”, dijo.

Si bien ella optó por mudarse al encontrarse en una zona con peligro de derrumbe, mencionó, sus familiares prefirieron quedarse sin importar el riesgo que representa.

“Mis hermanas no se han querido retirar, ellas están en sus casas, son 30 años de sacrificio, 30 años para poder construir sus viviendas, ellas están renuentes porque no es lo mismo vivir en una casa de renta que vivir en una casa que ellas han construido con mucho esfuerzo”, detalló.