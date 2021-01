Se podrían embargar cuentas por adeudos de agua: Honestidad

TIJUANA, B.C.- El Gobierno del Estado actuará en contra de las empresas que no liquiden los adeudos que tienen con los organismos del agua, pero en lugar de embargar, ahora la ley les permite cobrar a través de cuentas bancarias, declaró la secretaria de Honestidad y Función Pública.

Vicenta Espinosa Martínez en entrevista con FRONTERA, detalló que hasta la fecha han aplicado diez créditos fiscales al mismo número de empresas en la entidad.

“Ahora como cambio la ley nos permite hacer embargos de cuentas, entonces creo que sería más problema para ellos, la ley dice que lo que más rápido se recupere, entonces un predio o inmueble pues sería muy tardío”, puntualizó.

De los mencionados, detalló, seis ya fueron notificados, cuatro están en proceso y de los notificados dos se volvieron a amparar.

En este primer año de la administración ¿Cuáles han sido los logros de la Secretaría?

Lo más interesante que ocurrió fue el cambio del reglamento, nos encontramos que aquí mismo en la Secretaría se investigaba, sustanciaba y emitía su resolución, entonces en un recurso, con un amparo cualquier ciudadano podía vencer esta investigación o resolución. Al encontrarnos con esta situación nos dimos cuenta que no podía ser la misma persona que investigaba la que resolviera, entonces ahora tenemos un investigador, un sustanciador y una persona resolutoria para dar vista al Ministerio Público.

¿Cuántas denuncias han presentado ante el Ministerio Público?

Actualmente son 16, creo que la gente se acuerda mucho de la denuncia de los mil 200 millones que son facturas falsas, que va en buen camino, tenemos la denuncia que se les hacía a los trabajadores por concepto del PAN, aportaciones a una asociación civil o al PAN y también tenemos lo de los cuartos de meditación del DIF del Estado, nosotros nos encontramos con estos cuartos e incluso había unos menores ahí encerrados o castigados. Tenemos una que presentamos hace poco ante la Fiscalía General de la República por el tema de desvío de recursos del ejercicio 2019 de participaciones federales por 361 millones y que bueno esto nunca llegó a los municipios.

¿Esperan ver algún resultado antes de que finalice la administración?

Espero que tengamos ya resultados pronto, creo firmemente en que tenemos que estar impulsando; firmamos un convenio colaboración con la FGE, queremos firmar uno con la Fiscalía General de la República. Estamos accionando muchas cosas para poder dar resultados. Estos convenios para mi son muy importantes porque en la colaboración que se genere del intercambio de información facilitaríamos los procesos para que se acortaran los tiempos.

¿Siguen investigando a la administración pasada o ya concluyeron con estos trabajos de revisión?

Seguimos, estamos revisando, tenemos auditorías de la Federación, revisamos auditorías de la Función Pública, revisamos las nuestras y la de los órganos internos de control.

Las investigaciones no han concluido, de hecho estamos revisando cuentas desde el 2012, entonces nosotros ahorita estamos en una etapa en la que hemos visto que del 2012 al 2019, nos encontramos con expedientes que no más pateaban el bote, no tenían el resultado, pero tampoco daban la solventación. Ahorita nosotros en este momento después de 30 años de administraciones pasadas que no más estuvieron patentado, lamentablemente era porque protegían a sus compañeros, lo que nosotros vemos ahorita es que no tenemos que porque reintentar recursos que alguien se robó y que nosotros no tenemos los recursos en este gobierno, pero si tenemos las facultades de hacer los informes de presunta responsabilidad administrativa y con eso nosotros en esta administración solventamos y ellos serían responsables y ahí sí se hacen lo necesario par que estas personas paguen lo que deben de pagar.

En el tema del agua, empresarios se han quejado ¿Cuál es la revisión que ustedes realizan a los expedientes de la empresa Fisamex?

Tenemos bastante recurso recuperado de estas empresas que se dictaminaron; las empresas son revisadas desde la contratación porque nos encontramos con expedientes no integrados o expedientes que fueron desaparecidos o no debidamente integrados y cuando nosotros vemos que un expediente no tiene un contrato o un recibo de pago de derecho entonces vemos la necesidad de decir aquí no hubo un pago y luego si nos vamos a los registros culpables en donde tampoco hubo un ingreso entonces nosotros nos damos cuenta de hubo ahí una malversación de la información.

Entonces nos damos a la tarea con esta empresa de hacer los dictámenes, los presentan al organismo y una vez que lo presentan, nos dan copia, verificamos que efectivamente digan en el dictamen lo correcto, vemos el expediente y le damos la oportunidad a la empresa de que se acerque, de que ellos nos indiquen si es correcto o no es correcto el dictamen conforme a la información que nosotros tenemos y tienen una oportunidad de presentar información si ellos dicen que si pagaron, nos traen información, lo revisamos y en algunas ocasiones si hemos hecho ajustes que han estado en lo correcto, no al 100%, entonces de hacen los ajustes.

Foto: Sergio Ortiz

¿Existe apertura con los empresarios sobre este tema?

Si hay mucha apertura, sabes donde yo creo que hay una confusión en la parte en la que algunos abogados les están diciendo que no proceden los cobros porque en su tiempo cuando ellos contrataron no se les hicieron o que tienen un amparo y pues lamentablemente están mal y creen que van a ganar tiempo; el servicio o el derecho de conexión, ellos le dicen en su momento lo debieron haber cobrado, estamos totalmente de acuerdo, pero finalmente no tienes el derecho de una conexión, no lo pagaste entonces como autoridad el organismo del agua tiene la facultad de determinar cortar el servicio y decir pues no quieres pagar tu derecho pues no tienes el servicio y a veces cuesta trabajo entender que como ya te conectaron pues ya no tienes porque pagar.

Si tenemos nosotros el acercamiento y los abogados desafortunada los retrasan mucho en sus trámites y luego vienen los problemas porque también nosotros una vez que vemos que no hay esa voluntad de acercamiento o de resolver o de pagar entonces nosotros tenemos que hacer los propio, lo correcto un crédito fiscal y entonces si se van a meter en más problemas porque vamos a embargar cuentas.

¿Cómo van actuar con esas empresas?

Una parte son los que se resisten por el tema del que no han acudido, de que dijeron que iban a llevar documentos y no los han llevado, pero no es tanto de que se resistan y háganle como quieran, no es tan así, pero ya cuando vemos una empresa que definitivamente ni mandando a todos sus abogados, que no han podido resolver y se aferraron a decir no voy a pagar entonces nosotros nos vemos en la necesidad de aplicar un crédito fiscal, hasta ahorita solo hemos hecho diez créditos fiscales, vamos en buen el camino correcto en la resolución.

Ellos saben que entrando un crédito fiscal ya están en problemas porque hay que cumplir términos.

Ahora cómo cambió la ley nos permite hacer embargos de cuentas, entonces creo que sería más problema para ellos, la ley dice que lo que más rápido se recupere, entonces un predio o inmueble pues sería muy tardío en recuperar el recurso entonces lo más rápido sería con las cuentas que tengan entonces al embargar sus cuentas pues rápidamente recuperas, pero el Gobernador no quiere este tipo de pleitos.

Sobre los recibos que llegaron con incremento importante ¿están revisando este tema?

Tenemos una empresa “Laser” que se contrató originalmente porque no había un buen control sobre todas estas lecturas que se hacían a los usuarios domésticos o de empresa; resulta que cuando se empieza a analizar cómo podíamos resolver este problema porque encontramos una situación en la que se promediaban los consumos y no se iban a tomar las lecturas, argumentaban por falta de personal, entonces se vio que en Mexicali esta empresa, que ya tiene muchos años trabajando tenía muy bien funcionamiento, sin ninguna queja, entonces se buscó y se le hizo la propuesta de hacer el trabajo que hacía en Mexicali aquí en Tijuana.

Lamentablemente la topografía es muy distinta y creo que la empresa se ha encontrado con esas situaciones, no es lo mismo lo plano de Mexicali a como está Tijuana, entonces hemos encontrado nosotros además estos señalamientos y denuncias de los usuarios en donde nos han presentado denuncias con el recibo en mano y no se ve claramente y señalan que no hacen las lecturas, entonces nosotros estamos haciendo una investigación a raíz de todas estas quejas y denuncias, estamos revisando que esta empresa esté cumpliendo con las cláusulas, se están haciendo las revisiones en campo para que se estén llevando a cabo las lecturas.

Entonces en la medida que salga el resultado de la auditoría y nosotros diremos o lo corrigen o rescindimos el contrato porque no está funcionando ni uno ni otro, y la gran preocupación de la gente es que les han aumentado porque tenían un consumo de 80 pesos, 100 pesos y de repente les llegan cantidades de 10 mil , 15 mil pesos y es donde dicen esto no es normal.

Nos hemos percatado que a la mayoría de las cuentas eran promediadas, pero ahora ya les están cobrando el consumo, pero también qué hay decir que el Gobernador emitió un decreto donde se están condenando recargos, se pueden acercar y nosotros los estamos viendo para que tengan un buen resultado.

Yo pienso que a finales de este mes porque estamos haciendo las inspecciones físicas en los lugares, entonces ya terminado la revisión en campo ya tomaríamos una decisión.

¿Algún otro trabajo que le quisiera comentar a la población?

Estamos trabando en cambios de lineamientos, como es el caso de la reglas que se están manejando para que se pueda realizar la declaración patrimonial y que a causado controversia que los particulares ahora también lo deberán presentar los que tengan que ver con el gobierno; vamos ampliar los plazos porque tendríamos que presentar la declaración todos en mayo, pero como tenemos que explicar porque es la primera vez para muchos, entonces se va ampliar a los que lo van hacer por primera vez se va ampliar hasta diciembre y a los que va a presentar normal hasta julio.