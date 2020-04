Se organizan ciudadanos para limpiar patios de hospitales y calles

Tijuana, BC.- Por iniciativa propia un grupo de ciudadanos se organizó para limpiar los patios exteriores de los hospitales públicos y paradas del transporte público, con el propósito de evitar la contaminación que provoca el Covid-19 en Tijuana.

Sergio Carbajal, presidente del Colegio de abogados Emilio Barraza A.C., expresó que este proyecto inició para apoyar la labor del personal médico, entre médicos, enfermeras y personal de limpieza, con el cual han abarcado el Issstecali, Issste, clínicas del IMSS y los juzgados familiares.

Asimismo, los sitios de paradas del transporte público, en donde las personas se aglomeran y sin ser conscientes de que se arriesgan a infectarse de coronavirus.

Foto: Cortesía Facebook

Este grupo de ciudadanos consiguió la maquinaria para sanitizar los lugares antes mencionados y al mismo tiempo unir a más personas para replicar la jornada de limpieza.

“El gobierno no puede solo y si nosotros no les ayudamos con salir protegidos, mantener los espacios limpios no se dará abasto. Esto es para ayudar a las personas que no conocemos y a nosotros mismos y es una gran satisfacción”, declaró.

El viernes planean otra limpieza en la colonia Ermita, específicamente en las calles donde existan espectaculares o bancas de metal, pues estos son un nido de bacterias que generan y mantienen vivo por varios días al coronavirus.

}

Cortesía Sergio Carbajal