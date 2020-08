Se oponen abogadas a desaparición de Consejo de la Judicatura del Estado

Tijuana BC.-Integrantes de la Barra de Abogadas "Lic. María Sandoval de Zarco" manifestaron su desacuerdo en contra de la Reforma aprobada por el Congreso de Estado de Baja California, que ordena la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, misma que será votada en los municipios , en virtud de que la misma implica la reforma de la Constitución local.

Mónica de Fátima Gómez Llanos Juárez, presidenta de la asociación de abogadas, mencionó que el Congreso del Estado, votó por la reforma Estructural del Poder Judicial del Estado de Baja California, incluyendo la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, basándose en que con ello habrá ahorro presupuestal, pero no se define en forma clara el beneficio en el área Jurisdiccional.

"La reforma que está por votarse en los Municipios del Estado no fue consensada, ni tuvo la debida divulgación entre las diferentes Barras y Colegios de abogados, ni con el propio Poder Judicial, o con la Academia, a fin de que con un estudio más acucioso se pudiera valorar el verdadero beneficio no sólo de la desaparición del Consejo, sino también de la nueva forma de designación de los Magistrados, entre otros. Se manifiesta en la referida Reforma que con dicha desaparición, se destinarán mayores recursos a la infraestructura", expresó.

Señaló que es cierto que el Poder Judicial ha padecido y más en estos últimos años, de una falta de presupuesto para cubrir con las necesidades de la población que ha ido en aumento exponencialmente y que los Tribunales no son suficientes para la demanda que existe.

"Es cierto también, que hay varias situaciones que corregir en el Consejo de la Judicatura. Es precisamente por ello que debió haberse realizado un serio análisis y ver si es posible corregir los diferentes rubros pendientes, tomando en cuenta a todos los agentes que intervienen en la Impartición de Justicia, Magistrados, Jueces, Proyectistas, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Actuarios y Abogados Postulantes; también en el rubro de los Concursos para las diversas plazas, donde ha habido serias fallas, pero creyendo que todo es perfectible y se puede mejorar, o si del análisis resultara necesario realizar esas modificaciones que ahora se pretende, en un consenso.

Al no haber habido un Parlamento Abierto para poder definir si con la Desaparición del Consejo y la nueva Estructura propuesta, se encuentra debidamente justificada para desaparecer un organismo en la estructura del Poder Judicial del Estado, como uno de los Poderes que conforma el Estado, por lo que nos oponemos a su desaparición, ya que la reforma en cuestión que pretende desapoarecer el Consejo de la Judicatura Estatatl debilita la independencia del Poder Judicial;, no hubo apertura por parte de los Legisladores de nuestro Estado y no se nos tomó en cuenta", manifestó.

Por lo anterior, añadió que solicitan a los diferentes Cabildos de los municipios que hagan un análisis debido y que en estas condiciones no se apruebe la Reforma Judicial, ya que implica una invasión y autonompia de poderes;, por lo que debe protegerse la Independencia del Poder Judicial sobre los otros Poderes de nuestro Estado, y el Consejo de la Judicatura forma parte del equilibrio del Poder Judicial.