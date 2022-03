Se multiplican colectivos de búsqueda en el estado

Tijuana BC.- “Yo voy a seguir buscando a mi hijo hasta que lo encuentre o hasta el último día de mi vida”, fueron las palabras de la señora María Esther Avilés, quien durante los últimos dos años de su vida ha recorrido calles y cerros de Tijuana en busca de su hijo desaparecido.

Así como María, miles de madres, esposas, hermanas, tías y amigas buscan a sus seres queridos en México sin importar el clima, la pandemia del Covid-19 y la inseguridad, de acuerdo a cifras oficiales hay más de 90 mil personas desaparecidas en el país.

Desde que desapareció su hijo, Hiram Ibarra Avilés, el 2 de junio de 2020, se ha dedicado a buscarlo por todas partes, especialmente en los lugares en donde creen pueda estar con vida o sus restos.

Perdió el miedo

Sin importar lo lejano o peligroso que pueda ser la zona en donde se adentre, porque María Esther Avilés ya perdió el miedo al ser su único objetivo encontrar a su hijo, quien el pasado 23 de febrero cumplió 25 años.

Debido a la falta de respuesta de las autoridades, se unió a un colectivo en donde junto con otras mujeres van a lugares lejanos con pico y pala en mano con la esperanza de encontrar restos humanos.

En el año y medio que tiene dentro del colectivo “Una Nación Buscándote”, han localizado cerca de 30 cuerpos, sin embargo, no le gusta hablar de cifras porque para ellas no solo son un número, sino un ser querido que les fue arrebatado.

Involucrados

Hiram, dijo su madre, es un hombre guapo y alto, mide 1.87 metros y tiene ojos color verde, le gusta el fútbol y su comida favorita es el mole acompañado de tortillas de harina.

“Mi relación con él era muy buena, muy apegado a mi, pero conoció a una muchacha con la que se fue a vivir y se volvió un poco distante dos meses antes de su desaparición”, narró a FRONTERA.

Aunque no tiene pruebas, cree que la ex pareja de su hijo sabe algo o tiene información de lo que le pudo haber pasado a Hiram, inclusive fue interrogada por la Fiscalía General del Estado (FGE), pero está libre de sospecha.

“Tengo la esperanza de que alguien en algún momento se tiente el corazón y me pueda hacer una llamada para decir si algo le paso, ya lo he buscado en todos los lugares posibles con vida y sin vida, y pues hasta ahorita Dios no me ha bendecido con eso, sigo pidiéndole que en algún momento me haga el milagro de poder encontrarlo”, declaró.

Pertenencias

Esther guarda una playera gris que usaba su hijo, siendo la única pertenencia que le queda de Hiram, la cual, cuida como un tesoro.

“Lo único que quiero es encontrarlo ya como sea la voluntad de Dios, como él me lo mande, y sí él ya no está con vida llevarlo a un lugar cerca de nosotros, que tenga un lugar digno donde estar”, añadió.

En las búsquedas pierden el miedo porque es más grande la desesperación que sienten, sin importar cuántas horas tienen que trabajar y lo groseros que pueda ser el personal de la Fiscalía que los acompaña.

Decían: Es que ustedes no cuidan a sus hijos por eso les pasa lo que les pasa. Uno con el dolor de que no sabe de su hijo y ellos diciendo cosas así, cuando sacaban cuerpos los tratan como si fuera basura, no tienen la delicadeza, los jalan o dejan ahí la mitad y regresemos a revisar porque dejan partes del cuerpo, no hacen bien su trabajo”

Agregó.

Ministerio público grosero

Por su parte, su hermana, Janet Ibarra de 33 años de edad, narró que cuando interpusieron la denuncia sobre la desaparición el personal que los atendió en el Ministerio Público fueron groseros.

Primero no les creían que estuviera desaparecido porque en sus fotografías Hiram se veía limpio inclusive cuestionaron que tipo de madre María era al no ir ella a interponer el reporte.

Situación contraria a los agentes que les asignan para llevar el caso, quienes han sido responsables.

“Hay muy pocos agentes para abarcar toda esa área de desaparecidos, entonces tienen mucho trabajo, y no pueden acaparar todos los casos, entonces se van con los casos más recientes y dejan los rezagados a menos que estén pidiendo los familiares información”, manifestó.

Recorre México buscando a su hijo desaparecido

Desde hace 13 años la señora Graciela Gutiérrez Montes de 58 años de edad, ha recorrido no solo las calles del Estado de México sino varios estados del país con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido.

Su hijo, Juan Manuel Chávez Gutiérrez, desapareció a los 23 años de edad en febrero de 2009 en el Estado de México; este año estaría cumpliendo 36 años.

Ella inició recorriendo las calles del Estado de México y sus alrededores por sus propios medios, sin embargo, con el tiempo se unió a un colectivo en donde al igual que ella, mujeres desesperadas ante la falta de respuesta de las autoridades, decidieron hacer algo y buscan a sus “tesoros”, como ellas los llaman.

Desde entonces ha recorrido otros lugares como Colima, Nayarit, Michoacán, Guadalajara y en los municipios de Tijuana y Mexicali en Baja California, a principios de marzo del 2022.

No pierde esperanzas

Aseguró que perdió el miedo a buscar en lugares lejanos, al contrario el no saber sobre su hijo le da fuerza para luchar y seguir recorriendo el país.

“Nunca he perdido la esperanza de encontrarlo, aunque sea un pedacito de su zapato, de alguien que te diga que lo vio o alguna información, y si no encuentro el mío encontramos otros tesoros. Hemos encontrado cuerpos, encontramos en vida”, expresó.

Sabe que la gente hace comentarios sobre su hijo, asegurando que si desapareció era porque andaba en malos pasos, pero ella asegura que Juan era un joven de bien, sociable y que tocaba el violín.

Su búsqueda le ha ocasionado tener algunas fricciones con sus otros dos hijos, quienes le piden parar y dejar descansar a su hermano.

“Como papás crees que tú te vas a ir y tus hijos se van a quedar y es mentira, la vida te da golpes. En navidad pongo un plato para él, me acuerdo que yo ya comí y mi hijo no ¿A dónde le lloras? ¿A dónde está? ¿Qué le hicieron? Fracturan a la familia”, concluyó.

“Somos un papel más'': Mamá del desaparecido

La señora Diana Ugarte consideró que los familiares de personas desaparecidas son solo un “papel más” para la Fiscalía General del Estado (FGE), esto al asegurar que en su caso, al igual que otras familias, simplemente no hay avances en las investigaciones.

Su hijo, Ricardo Márquez de 18 años de edad, desapareció el 9 de enero de 2021 en la calle Maguey del fraccionamiento Villas del Campo en Tijuana, y hasta la fecha no se tiene noticias de él.

“Levantamos la denuncia ante la Fiscalía de Tecate, pero nos mandaran acá a Tijuana, y les mandamos fotos de los sospechosos, pero la fiscalía no ha hecho nada, no hay avance, han cambiado a mi agente, pero ni siquiera nos avisan, no nos toman en cuenta, somos un papel más”, indicó.

Unión y Fuerza por los Desaparecidos

Ella también se unió al colectivo “Unión y Fuerza por los Desaparecidos” en Tecate, y han logrado encontrar cuerpos, inclusive algunos de ellos originarios de otros estados del país.

Ricardo el pasado 14 de febrero cumplió 19 años de edad, él estaba a 15 días de ingresar a la universidad y su sueño era ser militar.

“Para nosotros fue difícil porque era mi mano derecha, era el que me apoyaba, él estaba trabajando, él estaba estudiando, eso nos ha pegado en todos los aspectos, la Navidad fue terrible, pero no pierdo la esperanza, no es lo mismo sin él, uno está incompleto”, expuso.

Afirmó que existen personas que los insultan o se burlan de su dolor, pero ella no pierde la fe de encontrar a su hijo.

“Tengo mucha fe en mí dios, como él me lo quiera regresar, pero ya quiero tenerlo conmigo”, afirmó.

Ugarte pidió a la ciudadanía en caso de tener alguna información que ayude a dar con el paradero de su hijo pueden comunicarse de manera anónima al número 665 131 70 92.

Discrepan en reportes

De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnped) en México existen 98 mil 349 personas desaparecidas y no localizadas a febrero de 2021.

De los cuales, 24 mil 436 son mujeres, 73 mil 440 son hombres y 518 indeterminados, siendo el año 2019 cuando se registró el número más alto de personas desaparecidas con 23 mil 36 casos.

De acuerdo con el registro en el país han sido localizadas 131 mil 736 personas con vida y otras 9 mil 480 sin vida.

Los desaparecidos

En Baja California de acuerdo con el Rnped existen mil 429 personas desaparecidas y no localizadas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado a través de una solicitud de transparencia, informó que hay en la entidad un total de mil 170 personas desaparecidas, al corte del 21 de febrero del presente año.

Cifra alejada que el colectivo “Una Nación Buscándote” estima, ya que creen que en la entidad existen mínimo 10 mil personas desaparecidas, de las cuales, 4 mil son de Tijuana.

Hay más colectivos

Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, señaló que durante los últimos años el número de colectivos que se dedican a buscar a personas desaparecidas ha ido en aumento.

Adjudicó el incremento a la omisión que existe por parte de las autoridades estatales y federales.

Apuntó que de 2007 a 2019 solo eran dos asociaciones que se dedican a estos trabajos: Unidos por los Desaparecidos en Baja California y una más ubicada en el municipio de Mexicali.

Colectivos en BC

Actualmente existen doce colectivos en Baja California, un aumento del 500% de 2019 a 2022.

Especificó ocho colectivos pertenecen al Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California y cuatro son independientes.

A nivel nacional, en el año 2011 había 23 colectivos y ahora hay alrededor de 120 colectivos.

“Esto se debe a la omisión por parte de la autoridad en las investigaciones, que en su momento dado deben ejecutar las fiscalías de los estados, y que no se ha dado, hay saturación de expedientes, muy poco personal”, expresó.

Agentes

Por ejemplo, aseguró que Tijuana solamente cuenta con ocho agentes para atender la cantidad de personas desaparecidas reportadas diariamente.

Ante este escenario familiares, seres queridos y ciudadanos salen a las calles en busca de sus desaparecidos.

Por ejemplo, la asociación que representa se ha dedicado a traer peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) con la finalidad de hacer pruebas de ADN a familiares de desaparecidos para que puedan hacer pruebas con los cuerpos encontrados en diferentes partes del país.

“Aquí tenemos un problema, muchos de los cuerpos que se van a la fosa común no tienen identificado el ADN porque el procedimiento es que a un cuerpo se le corta un pedazo de fémur y se congela, para en un futuro hacer una prueba, pero no son en automático, por eso yo digo que los cuerpos que encontramos nosotros en la entidad, los sacas de un hoyo y los llevan a otros”, manifestó.

Avance en la materia

Dijo que para que haya un avance en esta materia se requiere la creación del Instituto de Ciencias Forenses en Baja California, para esto el Gobierno del Estado debe solicitar un recurso a la federación que es de casi 100 millones de pesos.

También, señaló, que la FGE logre encontrar cuerpos de personas desaparecidas y que sean detenidos los ciudadanos que cometen estos crímenes.

Agregó que también se requiere un área de análisis de contexto, para que puedan tener los agentes y ministerios públicos armas para poder definir las rutas de investigación.

Rescate de espacios

Así como rescatar espacios en donde han sido enterradas personas y convertirlas en lugares de memoria para los familiares, como lo hicieron en la finca de Santiago Meza López alias “El Pozolero”.

La aprobación por parte del Congreso del Estado de la Ley de Desaparición Forzada en el Estado de Baja California, que se encuentra avalada por el 80% de los colectivos estatales, refirió, también es un tema pendiente.

Mencionó que esperan que Ricardo Iván Carpio Sánchez, el nuevo fiscal, haga una reingeniería y haga los trabajos necesarios para crear una Fiscalía de Personas Desaparecidas suficientes.

Las cifras

Respecto a la cifra del registro nacional en el Estado, que señalan que hay mil 476 personas desaparecidas, cree que ese número esta alejado de la realidad.

“Estamos jugando con estos números, porque algunos colectivos dicen que son miles y no lo dudo, pero es una cantidad que desconozco, en la asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, cuenta con 430 registradas con averiguación previas del 2008 a la fecha, gente que llega a pedir ayuda con nosotros”, dijo.

Explicó que la FGE solamente en el año 2018 reportó mil 400 personas desaparecidas, y en el 2019 y 2020 la cifra no bajó de mil personas desaparecidas por año.