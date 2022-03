Se manifiestan en solidaridad con jóvenes apuñaladas en Plaza del Zapato

Tijuana, B.C.-Este miércoles feministas de distintos colectivos de la ciudad de Tijuana, se dieron cita en Plaza Fiesta, mejor conocida como Plaza del Zapato, para manifestarse a las afueras de Green Witch, bar donde el pasado fin de semana fueron atacadas dos jóvenes de 20 años, estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California.

La cita fue en punto de las 16:00 horas, ya que en un inicio el antes mencionado Bar, había anunciado que darán una rueda de prensa, que después pospusieron hasta nuevo aviso.

El colectivo Voces Feministas de UABC hizo presencia en redes sociales convocando a la comunidad feminista de Tijuana para hacer acto de presencia durante la rueda de prensa, al cancelarse ellas compartieron en su red social de Instagram otro comunicado aclarando que a pesar de que la rueda de prensa se había cancelado, estarían presentes en el lugar.

A la plaza arribaron no más de 15 feministas, las cuales pegaron papeles blancos con pintas y junto a ellas la señora Yuliana Campos, madre de una de las víctimas.

Estoy molesta, estoy indignada porque dejaron a mi hija como un objeto, la discriminaron, la humillaron, la navajearon, la apuñalaron, no es justo, no es justo para una madre y ahora sí me pongo en el lugar de todas las madres que sufren”, dijo a gritos Yuliana Campos, quien también es activista, miembro de la fundación Corazón Naranja AC, que se dedica a la prevención de violencia contra la mujer.

“Ahora me toca a mi, aventaron a niñas inocentes como si fueran basura, y no son las únicas, les pasa a muchas pudo ser cualquiera, son cosas que se sufren a diario y no solo aquí, sino en todo tipo de situaciones”, señaló la señora Campos

Fue el pasado domingo 27 de marzo cuando Jennifer y Daniela fueron apuñaladas dentro del bar Green Witch. De acuerdo con las primeras versiones fueron víctimas de un sujeto desconocido que las estaba acosando, al negarse a bailar él se alejó para luego volver y apuñalarla. Ambas fueron echadas del bar y al sujeto lo dejaron huir; afortunadamente la madre de Jennifer declaró que las dos se encuentran bien y ya reciben atenciones médicas.